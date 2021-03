הלילה שודר הראיון לו ציפו בקוצר רוח מיליונים בכל רחבי העולם, ובמרכזו הנסיך הארי ומייגן מרקל, שדיברו בפתיחות עם אופרה ווינפרי על השנה המורכבת בחייהם. השניים, כזכור, עזבו לפני כשנה את בריטניה ואת משפחת המלוכה, וזאת אחרי תקופה ארוכה בה ספגו ביקורת מהתקשורת הבריטית, ממשפחת המלוכה ומהמעריצים המושבעים בכל רחבי העולם.

במהלך הראיון הארי ומייגן העלו טענות קשות נגד משפחת המלוכה: מייגן חשפה כי סבלה מדכאון קשה וממחשבות אובדניות, אמרה כי "היו בארמון דאגות ושיחות על כמה כהה העור של ארצ'י יהיה כשהוא יוולד", הוסיפה כי קייט מידלטון הייתה זו שגרמה לה לבכות ביום חתונתה, ולא ההיפך, והנסיך הארי אמר שאביו ואחיו "לכודים במערכת". טרם שידורו הצליח הראיון לעורר סערה לא קטנה בבריטניה, וכעת, אחרי שעלה לאוויר, רבים מהבריטים מביעים את זעמם ברשתות. הנה חלק מהתגובות של הדמויות הבולטות בתקשור הבריטית.

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle - but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

Harry wants America and the rest of the world to hate his own family, hate the Monarchy and hate his country.

I suggest everyone waits for the victims of his wife’s rampage to have their say on her outlandish claims before they do so. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

פירס מורגן, מגיש תוכנית הבוקר "Good Morning Britain", שתקף וביקר את הארי ומייגן עשרות פעמים בעבר, צפה בראיון, ועם סיומו יצא בסדרת ציוצים קשים נגד הזוג המלכותי לשעבר. "הראיון הזה הוא בגידה מחפירה במלכה ובמשפחת המלוכה", הוא צייץ. "הייתי מצפה לשטות הנתעבת וההרסנית הזו ממייגן מרקל, אבל העובדה שהארי אפשר לה להוריד את משפחתו ואת המלוכה פשוט מבישה".

מורגן המשיך ותקף את הזוג המלכותי בציוצים נוספים: "הארי רוצה שאמריקה ושאר העולם ישנאו את המשפחה שלו, את המלוכה ואת בריטניה", הוא אמר, והתייחס לטענות על בריונות כלפי עובדים מצד מייגן מרקל שעלו בשבוע שעבר: "אני מציע לכולם להמתין לקורבנות של אשתו, שיגיבו על הטענות התמהוניות שלה לפני שהם יעשו זאת".

Has Meghan just basically called the Royal Family racist? She’s proper trying to stir the pot in this interview isn’t she, that’s Harry’s family. Personally, I think Harry and Meghan’s titles need to be removed. They have gone too far with this. #OprahMeghanHarry — Kevin Edger (@KEdge23) March 8, 2021

The Queen needs to strip Harry & Meghan of their titles, remove Harry from the succession, ban them from all State events and deny them any financial support. The family should cut them off. Harry doesn't care about his family at all. Meghan only cares about attention and money. — Andrew Vanderbilt Carr (@AndrewCarrSpen1) March 8, 2021

מעריץ אחר של משפחת המלוכה צייץ אף הוא בזעם, והציע לשלול את התארים המלכותיים הנותרים של הארי ומייגן – הדוכסים מסאסקס. "האם מייגן כינתה בעצם את משפחת המלוכה גזענית?", הוא שאל. "נכון שהיא מנסה לעורר סערה בראיון הזה, אבל זו המשפחה של הארי. באופן אישי, אני חושב שצריך להסיר את התארים של הארי ומייגן. הם הלכו רחוק מידי הפעם".

"המלכה צריכה לשלול את הארי ומייגן מתאריהם, לסלק את הארי מהירושה, לאסור עליהם להגיע לכל אירועי המדינה ולשלול מהם כל תמיכה כספית", כתב מעריץ זועם אחר. "המשפחה צריכה לנתק אותם לגמרי. להארי בכלל לא אכפת ממשפחתו, ולמייגן אכפת רק מתשומת לב וכסף".

Every woman should dream for a husband like Prince Harry. When he saw the institution he was born into putting the life of his family & wife #MeghanMarkle in danger; he stopped being the prince & became her knight in shining armor. #HarryandMeghanonOprah #OprahMeghanHarry — Sherri Shepherd (@sherrieshepherd) March 8, 2021

התגובות בבריטניה היו ברובן זועמות על הראיון של הנסיך הארי ומייגן מרקל, שדווקא מתקבלים בברכה ובאהדה בארצות הברית. "כל אישה צריכה לחלום על בעל כמו הנסיך הארי", צייצה השחקנית האמריקנית, שרי שפרד. "כשהוא ראה את המוסד בו הוא גדל שם את חייו ואת חיי אשתו ומשפחתו בסכנה, הוא הפסיק להיות נסיך והפך לאביר בשריון נוצץ".