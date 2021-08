View this post on Instagram A post shared by Teamsussex Teammeghan Only! (@xxposhslosh89)

בתחילת חודש פברואר הנסיכה יוג'יני, נכדתה של המלכה אליזבת', הביאה לעולם את בנה הבכור. התינוק המתוק נולד כשנתיים אחרי שיוג'יני נישאה לבחיר ליבה, ג'ק ברוקסבנק, אותו הכירה לפני כעשור במהלך חופשת סקי בשוויץ. מאז שבנם המתוק נולד, ההורים הטריים מנסים להסתגל לשינוי הסטטוס המרגש, אבל התמונות של ג'ק מבילוי פוטוגני על יאכטה באיטליה עם שלוש דוגמניות יפהפיות הצליח להכעיס לא מעט אנשים בממלכה.

ג'ק צולם באי האיטלקי, קפרי, על יאכטה מפוארת יחד עם שלוש דוגמניות. בעלה של הנסיכה והאב הטרי העביר את הצהריים עם כוס של יין רוזה בידו וכשלגופו מכנסיים בלבד, בזמן ששלוש הנשים שסביבו היו בבגדי ים קטנטנים, ולעיתים אפילו השתזפו בלי חזייה כלל. התמונות מאיטליה מגיעות כאמור בזמן שהנסיכה יוג'יני נמצאת בביתם בלונדון הקרה יחד עם בנם בן החצי שנה, ורבים בבריטניה צופים כעת מהצד בציפייה בסקנדל המתהווה בממלכה.

View this post on Instagram A post shared by Kate Middleton Fans (@katemiddletonfanss)

שלוש הנשים שבילו את הצהריים השתוי והשמשי עם ג'ק הנשוי הן רייצ'ל זליס, מריה בוצ'לטי, ואריקה פלוסיני. אריקה היא דוגמנית איטלקייה לה ג'ק העביר סיור בסירה כשהוא נוגע בידה ובגבה, מריה גם היא דוגמנית עבר, ורייצ'ל היא העורכת לשעבר של מגזין גלמור. החבורה הפוטוגנית בילו את הצהריים בבגדי ים קטנים על הסירה, כשהם קופצים למים, משתזפים בשמש ומבלים יחד בנעימים, בלי כל זכר ליוג'יני או לתינוק בן חצי שנה בסביבה.

רבים ברשת כבר מוטרדים מהתמונות של בעלה של הנסיכה יוג'יני, והתגובות גם התחילו לזרום. "התמונות האלה מביכות", כתבה את הגולשות. "אני בספק שהנסיכה יוג'יני או מישהו ממשפחת המלוכה חייך כשהוא ראה אותן". "ג'ק, בהצלחה עם להסביר לנסיכה יוג'יני את התמונות האלה כשהיא תקועה בבית עם התינוק", כתב גולש אחר. לא ברור מה יעלה בגורלו של ג'ק כרגע, אבל מה שבטוח - אנחנו נמשיך לעקוב.

V

Oh Jack! Good luck explaining these photographs with glamorous women in Capri to Princess Eugenie as she's stuck at home with the baby

======https://t.co/DBxxBZE3qp pic.twitter.com/JKyt7pmKIF — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) August 1, 2021

You have to admit the photos are embarrassing and I highly doubt Princess Eugenie or HMQ smiled when they’ve seen it. — Frenchieliv (@OliveOSaumon) August 1, 2021