ארצות הברית גועשת בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד בידי שוטר והכוכבים הכי גדולים בביצה מתגייסים למאבק, מרחוק ומקרוב: פוסטים מרגשים, סרטונים כואבים וכוכבים שמצטרפים בזה אחר זה ללב ההפגנות. גם קים קרדשיאן התגייסה למאבק, וההצעה שלה למפגינה שנפצעה במחאה לא השאירה אותנו אדישים.

קים, שלומדת בימים אלה עריכת דין ובזמנה החופשי נאבקת על שחרורם של אסירים שנכלאו על לא עוול בכפם, ראתה פוסט של צעירה בשם שנין שנורתה בראשה על ידי המשטרה רק בגלל שעמדה במוקד ההפגנות ותיעדה את המתרחש. "הייתי הערב בהפגנות. צילמתי הכל ונפגעתי על ידי כדור גומי. זו התוצאה". אזהרה: התמונות קשות לצפיה.

CW: BLOOD AND GORE I was protesting tonight. I was recording everything when I got hit with a rubber bullet. This is the result. pic.twitter.com/b6tniiuVSq

התמונות הקשות הראו את שנין חבולה ופצועה לחלוטין, עם פצע פחות במצח ופנסים בעיניים. הטוויטר געש בעקבות התמונות הקשות, וכשהן הגיעו לקים קרדשיאן – היא פרסמה אותן בעמוד האינסטגרם האישי שלה ובו 173 מיליון עוקבים, וביקשה עזרה להגיע לשנין הפצועה.

"זה מטריד ושובר לי את הלב. מישהו יודע איך אני יכולה להגיע אליה? אני רוצה לעזור לה עם הטיפול הרפואי אם היא צריכה", קים כתבה, ואלפי אנשים תייגו את שנין וחיברו בינה לבין קים. כידוע, הטיפול הרפואי ומחירי הביטוחים בארצות הברית יקרים במיוחד, ולכן ההצעה של קים עשויה לבוא לידי ביטוי בחשבון של עשרות אלפי דולרים.

This is heartbreaking and so disturbing. Does anyone know how I can get in contact with her? I would love to help her with her medical care if she needs it. pic.twitter.com/37zA65QXau