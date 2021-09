הנסיך הארי ומייגן מרקל עוררו לא מעט אמוציות בשנה האחרונה בקרב משפחת המלוכה הבריטית ואזרחי בריטניה בכלל, אבל בכל שער העולם הם דווקא זכו לאהדה גדולה, שהכניסה אותם לרשימת 100 האנשים המשפיעים של מגזין TIME. המעמד המכובד זיכה אותם בסדרת צילומים לשער המגזין, וברשת מיהרו לרדת על התמונות היפות של השניים.

עם פרסום התמונות, גולשים חדי עין הבחינו כי קו השיער של הנסיך הארי - שהתחיל להקריח בשנים האחרונות ואפילו לטפל בהקרחה בדרכים שונות ומשונות – מלא מהרגיל. גם עיניו הכחולות נראו כחולות במיוחד, ומייגן אף היא עברה ליטוש לא קטן.

Celebrity and her hair stylist and Celebrity and her body guard. That's how bad these Meghan and Harry Time's photos are looking. Plus what's with this photoshop.. both their freckles have almost disappeared. https://t.co/nuHHmmNJ9E