מלניה ודונלד טראמפ עזבו את הבית הלבן לפני כשנה, ומאז הם בונים את חייהם מחדש. טראמפ הודיע כי הוא משיק רשת חברתית חדשה, איוונקה מבלה עם הילדים ודולנד טראמפ ג'וניור התארס. כעת הגיע תורה של מלניה לעשות את המוב שלה, והיא מצטרפת לטרנד הכי חם בעולם.

לפני כשבועיים מלניה חשפה כי היא מצטרפת ל-NFT, ראשי תיבות ל- Non-Fungible Token (בתרגום חופשי: אסימון חסר תחליף, ובתרגום חופשי קצת פחות: נכסים דיגיטליים שנסחרים במטבעות דיגיטליים). מלניה פתחה קרן שכל הכנסותיה יתרמו לילדים נזקקים, וכעת היא חשפה את האופן שבו היא תכניס את הכספים: מלניה מציעה למכירה פומבית את הכובע הלבן האייקוני שלה וקובץ NFT בסכום התחלתי כמעט דמיוני.

Melania Trump auctions off white hat and new NFT as part of 'historic' $250,000 sale https://t.co/uagXeZJoyn