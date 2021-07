Addison Rae going to introduce herself to Donald Trump LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/b57U4ej60Y — jackie (@trippieejackie) July 13, 2021

דונלד טראמפ עזב את הבית הלבן ואת הנשיאות לפני כחצי שנה, ומאז אנחנו משתדלים לעקוב מקרוב אחרי הנשיא הכי מסוקר במערכת mako סלבס. בשבוע שעבר הגיע הנשיא לשעבר לצפות בקרב UFC, והצליח לסבך ברשת את כוכבת הטיקטוק הצעירה, אדיסון ריי.

אדיסון (20) הגיעה לצפות בקרב יחד עם חבריה המפורסמים, ולא רחוק ממנה ישבה גם חברתה הקרובה, קורטני קרדשיאן. בזמן שקורטני התמזמזה עם בן זוגה מול המצלמות, אדיסון הצליחה להכניס את עצמה, על לא עוול בכפה, לסערה לא קטנה ברשת, שכמעט עלתה לה ב"ביטול" אגרסיבי.

So Addison Rae just “HAD” to say hi to trump? But she’s not a supporter ok… — Hoekage (@LuceroCorts5) July 13, 2021

Why was addison rae so excited to meet donald trump?‍♀️ — shannon (@perfectlangford) July 13, 2021

You mean to tell me that Addison rae the rich white girl from Louisiana who’s parents look like THAT is a trump supporter?? pic.twitter.com/Ozr7dAk9DO — C| sister act era (@bitchyvelour) July 13, 2021

בסרטון שעלה לטוויטר אדיסון צולמה כשהיא מציגה את עצמה בפני הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ. "היי, אני אדיסון", היא אומרת לו בסרטון. "נעים להכיר אותך, הייתי חייבת להגיד לך שלום". חבריה בקהל החליטו להתבדח על ההיכרות הלבבית של אדיסון וטראמפ, אבל ברשת לקחו את הצעד של ריי קשה - ויצאו עליה בכל הכוח. "למה אדיסון הייתה כל כך נרגשת לראות את טראמפ", "אדיסון רק 'הייתה חייבת' להגיד לטראמפ היי? היא לא תומכת שלו", "אתם רוצים להגיד לי שאדיסון ריי, ילדה עשירה מלואיזינה תומכת בטראמפ? *מעמידה פנים שאני בשוק".

כשהסערה נגד אדיסון הגיעה לשיאה, רבים התחילו לבקר את הביטול של אדיסון ברשתות אחרי שרק אמרה לטראמפ שלום. "אם אנשים מבטלים את אדיסון ריי כי היא אמרה שלום לטראמפ אני מסיים עם המדינה הזו", צייץ אחד הגולשים, ואחרים הוסיפו שגם הם היו אומרים שלום לטראמפ אם הם היו נתקלים בו. מסקנה: לא קל להיות כוכבת רשת. תספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים.

People are trying to cancel Addison Rae for saying hi to trump I’m done with this country bruh — Tommy (@tommyc1402) July 13, 2021