צילום : CBS via GettyImages IL

אחרי שבועות ארוכים של ציפייה, הלילה (בין א' ל-ב') שודר הראיון של אופרה ווינפרי עם הזוג המלכותי לשעבר, הנסיך הארי ומייגן מרקל. במשך 90 דקות סיפרו הארי ומייגן על הבחירה לעזוב את משפחת המלוכה, על הסכסוך עם בני המלוכה שנותרו מאחור, על היחסים המורכבים עם בני המשפחה ועל החיים החדשים בלוס אנג'לס.

טרם שידורו הצליח הראיון לעורר סערה לא קטנה בבריטניה ובעולם כולו, ועם הידיעה על קיומו ביקשה המלכה מהארי ומייגן לסגת מכלל התארים המלכותיים שנותרו להם, ובכך הוציאה אותם באופן רשמי מהמשפחה. בשבוע שעבר עובדים לשעבר של מייגן מרקל יצאו לתקשורת עם עדויות קשות על בריונות מצידה של מייגן, ובארמון אישרו כי יפתחו בחקירה, ולסיום יצא הטיזר האחרון והשערורייתי לראיון, בו מייגן מכנה את משפחת המלוכה "הפירמה" ומאשימה אותם ב"הנצחת הקשרים" עליה ועל הארי. כל העדכונים מהראיון:

מרקל: "לא ידעתי דבר על משפחת המלוכה"

הראיון התחיל כשמייגן ישבה לבדה עם אופרה והשתיים דיברו על יום החתונה שלה ושל הנסיך הארי, שצפוי להצטרף בהמשך השיחה. מייגן תיארה את יום החתונה כ"חוויה חוץ גופית", סיפרה שהיא התעוררה בבוקר ושמעה את השיר "Going To The Chaple", אבל במקביל הוסיפה כי היא והארי ידעו שזה "לא היה יום שלנו – זה היה יום שתוכנן עבור העולם".

"נכנסתי לזה תמימה. כשגדלתי לא ידעתי הרבה על משפחת המלוכה. זה לא היה חלק מהשיחות שלי בבית או משהו שעקבנו אחריו, ולא עשיתי שום תחקיר. מעולם לא חיפשתי את שמו של בעלי בגוגל", היא סיפרה. "לא הבנתי את העבודה שזה. לא הבנתי מה זה אומר לעבוד כבת מלוכה, אבל אני חושבת שלא הייתה כל דרך לדעת איך יראה היום יום. התפישה והמציאות שונות לחלוטין. אתה נשפט על ידי התפישה, אבל חי את המציאות".

מייגן חשפה כי היא והארי נישאו בטקס אינטימי שלושה ימים לפני החתונה המלכותית שתועדה היטב בתקשורת בכל רחבי העולם. הטקס נערך בביתם ורק שניהם נכחו בו.

על הפגישה עם המלכה: "לא הייתה הרבה חרדה לפני"

אופרה המשיכה ושאלה את מייגן על הפגישה הראשונה עם המלכה. "לא הייתה הרבה חרדה לפני שפגשתי את המלכה", והוסיפה כי כשהארי והיא היו בדרכם לארמון, הארי שאל אותה במכונית: "את יודעת לקוד קידה?". "הייתי בטוחה שזה חלק מההתגרשות, לא חשבתי שזה באמת מה שקורה בפנים. אני זוכרת שאמרתי לו: 'זו סבתא שלך', והוא אמר: 'המלכה'. זה היה הרגע שנפל לי האסימון".

"קייט הייתה זו שגרמה לי לבכות"



מייגן התייחסה לשמועות על כך שדרישותיה לפני יום החתונה שלה גרמו לגיסתה, קייט מידלטון, לבכות, מה שמאז הוביל ללא מעט דיווחים על פיצוצים חוזרים ביחסים ביניהן. "כמה ימים לפני החתונה היא כעסה על משהו שתוכנן לשמלה של ילדת הפרחים. זה גרם לי לבכות. זה ממש פגע ברגשות שלי". יחד עם זאת, מייגן הבהירה: "לא היה שום עימות. אני לא חושבת שזה הוגן כלפיה להכנס לפרטים כי היא התנצלה", אבל הוסיפה כי החלק הקשה היה "להיות מואשמת במשהו שלא עשיתי אבל קרה לי".

"כולם בארמון ידעו שזה לא נכון", היא אמרה, וכשאופרה שאלה מדוע אף אחד לא אמר משהו ועמד לצידה, היא השיבה: "זו שאלה טובה".

מייגן טענה כי הוא עברה השתקה על ידי בית המלוכה. ברגע שקט במהלך הראיון, מייגן חשפה שהוקל לה כשהבינה שאסור לה להגיב על חייה האישיים, ובתמורה הארמון יספקו לה הגנה – ציפייה שלדבריה התבררה כלא נכונה. "הם היו מוכנים לשקר כדי להגן על בני משפחה אחרים, אבל לא כדי להגן עליי ועל בעלי".

יחד עם זאת, מייגן הבהירה כי יש להפריד בין "האנשים שמנהלים את המוסד" לבין בני המשפחה עצמם, והבהירה כי היא התקבלה בברכה על ידי המשפחה ואפילו חלקה עם המלכה שמיכה במהלך המסע התקשורתי הראשון שלהן יחד.

"החיים המשפחת המלוכה היו בודדים ומבודדים, והיה לי מעט מאוד חופש", היא אמרה על החיים במשפחת המלוכה, וחשפה כי אסור היה לה לבלות צהריים עם חברים כי היא יותר מידי פחדה מהתקשורת. מייגן חשפה כי היא לא יצאה מהבית חודשים. "אני בכל מקום אבל אני בשום מקום", היא אמרה. "כולם דאגו ממה שאני עושה ומאיך שאני נראית, אבל אף אחד לא דיבר איתי על רגשות. באותו רגע לא יכלתי להרגיש בודדה יותר".

"בארמון דאגו מצבע העור של ארצ'י"

מייגן פתחה את הלידה של בנה הבכור, ארצ'י, שיחגוג בחודש מאי הקרוב שנתיים. מרקל חשפה שכבר בזמן ההריון שלה, במוסד המלכותי הבהירו לה שמשום שהוא לא יהיה נסיך – הוא לא יקבל אבטחה. "בחודשים האחרונים להריון שלי חשבתי לעצמי: 'רגע, הוא צריך להיות בטוח'", היא סיפרה. "יצרנו את המפלצת הזאת (קליקבייטים וצהובונים) ואפשרנו לזה לקרות – אז אנחנו חייבים שהוא יהיה בטוח".

"היו דאגות ושיחות על כמה כהה העור של ארצ'י יהיה כשהוא יוולד", היא חשפה, והוסיפה כי השיחות נערכו עם הנסיך הארי – שמיד דיווח לה על כל הנעשה בהן.

מייגן מרקל: "לא רציתי לחיות יותר"

מייגן חשפה במהלך השיחה כי החיים במשפחת המלוכה הכניסו אותה לדכאון, שהוביל למחשבות אובדניות. כשאופרה שאלה את מייגן אם הייתה נקודת שבירה, מייגן חשפה ענתה שכן, וסיפרה: "פשוט לא ראיתי פתרון. הייתי יושבת בלילות ולא מבינה איך הכל קרה. אמא שלי והחברים שלי היו מתקשרים אליי בבכי ואומרים 'מייגן, הם לא מגנם עלייך', וכל זה קרה רק כי נשמתי".

"התביישתי להודות בדכאון והתביישתי לדבר על זה עם הארי, כי אני יודעת כמה הוא איבד וסבל, אבל ידעתי שאם לא אגיד את זה אני אעשה את זה – פשוט לא רציתי לחיות יותר", היא אמרה ופרצה בבכי. "אלו היו מחשבות מאוד ברורות, אמיתיות ומפחידות. הארי תמך בי, פניתי לארמון, וביקשתי עזרה. נאמר לי שאני לא יכולה. כשהצטרפתי למשפחה זו הייתה הפעם האחרונה – עד שהגענו ללוס אנג'לס – שראיתי את הדרכון שלי, את רישיון הנהיגה שלי או את המפתחות שלי", היא חשפה.

מייגן טענה שבמשפחת המלוכה הבהירו לה שמשום שהיא לא בת מלוכה עובדת – היא לא תקבל עזרה. "אני חולקת את זה כי אני יודעת כמה אנשים מפחדים להביע את הקול שלהם כשהם צריכים עזרה, ואני יודעת כמה זה קשה להוציא את זה החוצה".

כשאופרה שאלה אותה על התגובה הצפויה ממשפחת המלוכה, מייגן השיבה: "אני לא עומדת לפחד על חיי. אני לא יודעת איך הם יכלו לצפות שאחרי כל הזמן הזה נמשיך לשתוק, בזמן שה'פירמה' ממשיכה להפיץ שקרים עלינו. בנקודה הזו מישהו חייב להגיד את האמת".

הארי ומייגן חשפו בראיון: "אנו מצפים לבת"

הנסיך הארי הצטרף למייגן בשלב זה של הראיון, והשניים חשפו כי הם מצפים לבת. "אני מודה על זה. זה מדהים", אמר הארי, ומייגן הוסיפה כי היא צפויה ללדת בקיץ הקרוב.

הנסיך הארי: "פחדתי שההיסטוריה תחזור על עצמה"

אחרי שהודיעו על עזיבת משפחת המלוכה והתמקמו בלוס אנג'לס, נודע להארי ומייגן כי לא ימשיכו לקבל אבטחה מהארמון בגלל "השינוי בסטטוס" שלהם. כשאופרה שלה את הארי מה הייתה נקודת השבירה, הוא השיב: "הייתי נואש. פניתי לכל המקומות שחשתי שיעזרו לנו, שנינו פנינו", ומייגן הוסיפה: "היינו בכאב גדול, ואף אחד לא סיפק לנו את העזרה שיהינו צריכים.

"הפחד הכי גדול שלי היה שההיסטוריה תחזור על עצמה, ומה שראיתי היה חזרה של ההיסטוריה על עצמה. אבל זה היה הרבה יותר מסוכן, כי יש פה עניין גזעי ואת הרשתות החברתיות".

ב"היסטוריה" הארי התכוון למוות של אמו, הנסיכה דיאנה, שנהרגה בתאונת דרכים בשנת 1997 בזמן שניסתה להתחמק מצלמי הפפראצי. "כשרואים דברים קורים באותו אופן כל אחד יכול לעזור, במיוחד כשאתה יודע את מערכות היחסים. הם היו יכולים לעזור לאמת לצאת, להרגיע את הרוחות, אבל במקום – לא קיבלנו כל עזרה".

הארי חושף: "אבי הפסיק לענות לשיחות שלי"

הנסיך הארי חשף כי לפני שהודיעו לציבור על עזיבת משפחת המלוכה, הוא קיים שלוש שיחות עם המלכה אליזבת' ושתי שיחות עם אביו, הנסיך צ'ארלס – "לפני שהוא הפסיק לענות לשיחות שלי", הוסיף הארי.

כשאופרה שאלה את הארי מדוע אביו הפסיק לענות לו, הארי לקח הפסקה ארוכה, והשיב: "בנקודה ההיא לקחתי את העניינים לידיים שלי. הייתי חייב לעשות את זה בשביל המשפחה שלי", הוא אמר. "זו לא הפתעה עבור אף אחד. זה מאוד עצוב שזה הגיע לנקודה הזו, אבל היינו חייבים לעשות משהו למען הבריאות הנפשית שלי, של אשתי, ושל בני. ראיתי לאן זה הולך".

הארי על המחשבות האובדניות של מייגן: "נכנסתי למקום מאוד חשוך"

אופרה חזרה עם הארי לרגע בו מייגן אמרה לו שהיא לא רוצה לחיות יותר. "הייתי מבועת", הוא אמר. "לא היה לי מושג מה לעשות. נכנסתי למקום מאוד חשוך, אבל רציתי להיות שם בשבילה".

הארי חשף כי בשלב הראשון הוא לא אמר למשפחת המלוכה שמייגן זקוקה לעזרה, משום שזו לא שיחה קלה לנהל עם המוסד. "אני מניח שהתביישתי להודות בזה מולם. אני לא יודע אם זה מה שהם הרגישו, אין לי מושג", הוא אמר. "יש דברים שאי אפשר לשנות במוסד, אבל מה שהיה שונה עבורי זה העניין הגזעי – זה לא היה רק מייגן, זה היה מה שמייגן ייצגה. זה לא השפיע רק עליה, זה השפיע על אנשים אחרים".

הארי הוסיף כי זה מה שדחף אותו לדבר עם משפחת המלוכה, ולנסות להזהיר אותם ש"זה לא הולך להיגמר טוב".

הנסיך הארי: "אבי ואחי לכודים"

הארי הבהיר בראיון כי הוא לא היה עוזב את המשפחה אם לא מייגן. "גם אני הייתי לכוד, אבל לא ראיתי את זה. הייתי לכוד אבל לא ידעתי שאני לכוד". כשאופרה שאלה איך נסיך שנולד למשפחה פריווילגית "נלכד", הוא השיב: "הייתי לכוד במערכת כמו ששאר המשפחה שלי לכודים כרגע. אבא שלי ואח שלי, הם לכודים. הם לא יכולים לעזוב ויש לי חמלה ענקית על זה".

מייגן מרקל: "רציתי לעשות אותם גאים"

"עזבתי את הקריירה שלי, את החיים שלי. עזבתי הכל כי אני אוהבת אותו", מייגן אמרה כשנשאלה על הכניסה למשפחת המלוכה. "התוכנית שלנו הייתה לעשות את זה לנצח. כתבתי למשפחה שלו מכתב וכתבתי שאני מקדישה את עצמי לזה, שאני כן בשבילכם – תשתמשו בי איך שאתם רוצים, אבל לא הייתה לי הנחיה. היו דברים שלא יכולתי לעשות, אבל לא היו שיעורים של איך לדבר, איך לשלב רגליים ואיך להיות בת מלוכה".

מייגן הוסיפה כי היא אפילו לא ידעה את ההמנון הבריטי, ואף אחד בארמון לא חשב שצריך ללמד אותה או להראות לה אותו. "נכנסתי לגוגל באמצע הלילה והתאמנו מאחורי הקלעים. רציתי לעשות אותם גאים".