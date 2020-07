קניה ווסט ערך אתמול את עצרת הבחירות הראשונה שלו במסגרת התמודדותו לנשיאות ארה"ב, עצרת שתפסה את הכותרות ולא באופן חיובי. קניה, בעלה של קים קרדשיאן ואבי ארבעת ילדיה, פרץ בבכי בזמן העצרת כשסיפר ש"כמעט הרג את בתו".

קניה סיפר שהוא וקים שקלו להפיל את ההריון הראשון שקים נשאה בבטנה, ואחרי שקיבל "מסר מאלוהים" הוא החליט שהם לא עושים את ההפלה – הצהרה שמאוד הטרידה את קים וגררה סדרת ציוצים חריגה וקיצונית מצידו של קניה נגד אשתו ונגד אמה – קריס ג'נר, שמאז גם הספיקה להימחק מהטוויטר.

Kanye West goes on Twitter and calls out his wife Kim Kardashian, Kris Jenner, Drake, Shia, and Anna Wintour. Says the movie “Get Out” is about him pic.twitter.com/nHVVcd1jMu