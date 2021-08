Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

אולימפיאדת טוקיו שמתקיימת ברגעים אלה מספקת לספורטאים מוכשרים מכל רחבי העולם רגעים רבים של גאווה. אחרי שאתמול (א'), מדינת ישראל כולה חגגה את זכייתו של ארטיום דולגופיאט, שזכה במדליית זהב בהתעלמות מכשירים, כעת הרשת כולה חוגגת בגלל אלוף אולימפי נוסף שהמיס את הגולשים.

טום דיילי הוא ספורטאי בריטי שזכה במדליית הזהב בקפיצה סנכרונית למים. דיילי כבר שבר את הרשת כשדמע בצורה נוגעת ללב ברגע שגילה על הזכייה המרגשת, אבל אתמול, בזמן שהוא צפה בגמר הנשים לצלילה מקרש קפיצה, הוא שוב הפך לדבר הכי חם ברשת, הפעם - בסריגה.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees (@DalBologknees) August 1, 2021

TOM DALEY IS WATCHING THE DIVING FINALS WHILE KNITTING OH MY GOD KING @TomDaley1994 pic.twitter.com/3t3RJGFioI — aneka pilihan (@aquekraisis) August 1, 2021

טום (27) צפה בגמר מהיציע של בריכת השחייה, והמצלמות תיעדו אותו סורג במרץ תיק ורוד מתוק במיוחד. האלוף האולימפי צפה בריכוז רב בגמר הנשים, בזמן שידיו עבדו בזריזות על סריגת התיק המתוק. מיליוני הצופים באולימפיאדה מכל רחבי העולם לא הצליחו להתעלם מהתיעוד של הספורטאי, שהפך בן רגע לדבר הכי חם ברשת עם אלפי ציוצים שמרימים לו (ועל הדרך תוהים אם הוא פנוי).

הספורטאי המוכשר התחיל להתאמן בקפיצה למים בגיל שבע, ובגיל 10 כבר זכה באליפות בריטניה בקפיצה למים עד גיל 18. טום נשוי לבן זוגו, התסריטאי זוכה האוסקר דסטין לאנס בלאק, והשניים מגדלים יחד את בנם בן השלוש, רובי ריי. טום כבר חשף את חיבתו לסריגה, ולפני שבוע בדיוק, רגע אחרי שזכה בזהב האולימפי, הוא סיפר שהוא כבר סרג תיק קטן למדליה. התאהבנו.

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)