Since 1966, the arrival of the White House Christmas Tree has become an iconic holiday tradition. This year’s tree, a lovely 18 1/2 foot Fraser Fir from Dan and Bryan Trees of West Virginia, will arrive tomorrow at the @WhiteHouse North Portico. #WHChristmas pic.twitter.com/f7fcz5LxtQ — Melania Trump (@FLOTUS) November 22, 2020

הבחירות לנשיאות ארצות הברית הולכות ומתרחקות מאיתנו, ובזמן שהנשיא הנבחר, ג'ו ביידן, כבר מתחיל להרכיב את הממשלה החדשה שלו, דונלד ומלניה טראמפ לוקחים קשה את הבשורה. כעת, ובעקבות ציוץ תמים לכאורה של הגברת הראשונה, הגולשים ברשת מאבדים את זה.

כל שנה לקראת הקריסמס הבית הלבן מקושט במיטב הקישוטים, ובניהם גם עץ האשוח האייקוני של החג. מלניה שיתפה עם 16.1 מיליון העוקבים שלה את ההתרגשות לקראת הגעתו של עץ האשוח למתחם הממשלתי, כאילו היא לא עומדת לעזוב אותו יחד עם בעלה בעוד שבועות ספורים. "מאז 1966, הגעתו של עץ האשוח לבית הלבן הפכה למסורת חגיגית", היא כתבה. "העץ של השנה יגיע מחר".

Look, we know your true feelings about Christmas as it was very plainly said so stop with the charade because we aren't interested. Just start packing, you're leaving in January. — American Witch (@AmericanWitch7) November 23, 2020

Every four years since 1801, the losing president conceded the election and helped make a peaceful transfer of power for the president elect. — Ethelkitty (@ethelkitty) November 22, 2020

העוקבים של מלניה ממש לא היו מרוצים מרוח הדברים, ומהתכנית של מלניה להמשיך לחגוג את החגים בבית הלבן – ויצאו למתקפה נגדה. "כל ארבע שנים, מאז 1801, הנשיא המפסיד בבחירות עוזר לקיים חלופה מכובדת עם הנשיא הנבחר", כתב לה אחד המגיבים, ואחר דרש: "פשוט תתחילי לארוז. את עוזבת בינואר".

הרשת חגגו על הפוסט של מלניה גם בעקבות הקלטות של הגברת הראשונה שהופצו ברשת בעבר, ובהן היא נשמעת זועמת על הקישוטים לקריסמס שעליה לעשות. "אני קורעת את הת*ת על קישוטי הקריסמס האלה, ומי בכלל שם ז*ן על הקישוטים האלה, אבל אני צריכה לעשות את זה, נכון?", היא אמרה, והגולשים בטוויטר שמחו להזכיר לה. "אל תתנו לה לעבוד עליכם. למלניה לא אכפת מקישוטים לקריסמס, ועכשיו היא גם יכולה להפסיק להעמיד פנים".