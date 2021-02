View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

דונלד טראמפ היה אחד הנשיאים היותר מסוקרים במערכת mako סלבס, ומאז שעזב כולנו מנסים להתמודד עם גלי הגעגועים ששוטפים אותנו. למזלנו, טראמפ נמצא בשיאו של הליך ההדחה השני שלו, מה ששומר אותו בכותרות לפחות לחודשים הקרובים. כעת, התגובה של הנשיא לשעבר להלך ההדחה מצליחה לעורר סערה לא קטנה בטוויטר, וזאת בעקבות 2 שגיאות כתיב מביכות שנעשו בה.

הטעות הראשונה במכתב התגובה של טראמפ נרשמה כבר באחת השורות הראשונות שלו, בשורת הנמענים הרשמית. עורכי הדין של טראמפ יעדו את המכתב ל- "The Honorable, the Member of the Unites States Senate", הסנאט הנכבד של ארצות הברית, אבל טעו במילה "United", ובמקום האות D רשמו את האות S. בהמשך המכתב הם פונים ל- "ANY office of honor", אבל במילה ANY (כל) שכחו את האות Y, ובמקום "כל משרד של כבוד" (משרה ממשלתית פורמלית) כתבו "משרד של כבוד", ששיבש את המבנה התחבירי של המשפט.

Trump's formal answer to his impeachment starts off by misspelling "United States."



It goes downhill from there. pic.twitter.com/G2S0Bx50bt — Judd Legum (@JuddLegum) February 2, 2021

כמובן שבטוויטר מיהרו להפנות את האש לעורכי הדין של טראמפ ולטראמפ בעצמו, וגולשים רבים הופתעו מהזלזול שהנשיא לשעבר והגורמים מטעמו מגלים במעמד ההדחה הדרמטי. מה הסיבה לטעות במכתב הרשמי, שניתן היה לאתר בקלות יתרה? לא ממש ברור ברגע זה, אבל אנחנו מניחים שטראמפ מבלה על שפת הבריכה במאר-א-לאגו ומנסה להתעלם מכל הסערה.

UPDATE: Trump's lawyers also MISQUOTE THE CONSTITUTION in the key passage arguing that the Senate trial is unconstitutional. Article I, Section 3, Clause 7 says "ANY office of honor." Trump's lawyers write "AN office of honor." pic.twitter.com/ZLivUBBCsO — Judd Legum (@JuddLegum) February 2, 2021