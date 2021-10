#AlecBaldwin is going to need real support. He's laying low, we all need to leave him alone even you @TMZ this is not about your tabloid look at Alec he is alienating himself inside and he obviously is not looking good, he needs to get out of character!..shave Alec #RustMovie pic.twitter.com/m1Atrj6Ghp — Christine (@AngelicFusion) October 28, 2021

עולם הבידור עדיין מתאושש מהטרגדיה שאירעה על הסט של הסרט "Rust", כאשר השחקן אלק בולדווין ירה בשוגג למוות בצלמת האלינה האצ'נס. בתחילת השבוע סיפרנו לכם על התמונות האחרונות של אלק, שצולם יחד עם בעלה ובנה של הצלמת המנוחה, וכעת מגיעות תמונות נוספות של הכוכב, הפעם - עם כל בני המשפחה.

אלק צולם בניו אינגלד, ארצות הברית, יחד עם אשתו, הילאריה בולדווין (37) וילדיהם. המשפחה אספו ארוחת טייק-אווי מפיצרייה מקומית, ועזבו את המקום עם לא מעט שקיות חומות מלאות במזון. אלק ואשתו שניהם הלכו עם הראש מורכן, והשתדלו שלא ליצור קשר עין עם הצלמים או עם העוברים והשבים.

Alec Baldwin grabs takeout with his family after the fatal shooting on his "Rust" movie set. https://t.co/7qcHjM7uGj — TMZ (@TMZ) October 28, 2021

אדם שנכח במקום סיפר ל-TMZ כי אלק לקח את ההזמנה שביצע, ובצמוד אליו צעדו כל בני המשפחה. אלק עצמו נראה תשוש עם שקיות גדולות מתחת לעיניו, ומבטו היה אטום, עצוב וחלול במיוחד. כזכור, אלק ירה למוות לפני כשבוע בצלמת האלינה האצ'נס עם נשק שאמור היה להיות בטוח לשימוש על הסט. באקדח נשאר כדור אחד והוא היה טעון, ואותו כדור ירה למוות בצלמת ופצע קשה את הבימאי.

