מלניה טראמפ , מאי 2018 | צילום: Mark Wilson; ; GettyImages IL

כמעט חודש עבר מאז שדונלד ומלניה טראמפ, שהפכו להיות אחד הזוגות החביבים על מערכת mako סלבס, עזבו את הבית הלבן. השבר הקטן שנוצר לנו בלב מתקשה להתאחות, אבל למזלנו אנחנו עדיין זוכים לשמוע סיפורים יפים על מערכת היחסים השבורה של הזוג הנשיאותי לשעבר. הסיפור האחרון מכיוונם היה פומבי (וכואב) למדי.

ביום ראשון ציינו בכל רחבי העולם את הוולנטיינז, חג האהבה הבינלאומי. הכוכבים בביצה המקומית והעולמית ניצלו את הבמה האינסטגרמית ושיתפו תמונות מאוהבות, ברכות מרגשות, ואפילו השיקו קשרים חדשים וחשפו הריונות, אבל בברכה של מלניה טראמפ לא הייתה כל התייחסות לבן זוגה, דונלד (ותאמינו לנו שחיפשנו).

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn @NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDay pic.twitter.com/rWl86el7bh — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 14, 2021

It was wonderful to meet all of the incredible children from all around the world. Wishing everyone a happy #ValentinesDay weekend! https://t.co/RZ6jUvtP8Q — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 13, 2021

הגברת הראשונה לשעבר הקדישה את ציוץ יום האהבה שלה לילדים מסביב לעולם, ושלחה את אהבה אך ורק להם. "שולחת אהבה וחיזוקים, היום ובכל שאר הימים", היא כתבה לצד מקבץ תמונות מביקורים בבתי חולים ובמפגשים שונים עם ילדים צעירים. "זה היה נפלא לפגוש את כל הילדים המדהימים האלו מכל רחבי העולם. מאחלת לכולם יום אהבה שמח!".

בחודשים האחרונים סיפרנו לכם לא פעם על עדויות ממערכת היחסים של דונלד ומלניה, שתוארה פעמים רבות כ"עסקית". אחרי שמועות על גירושים שעומדים על הפרק, על שינה בחדרי שינה נפרדים ועל חוסר תקשורת כללי, קשה לנו להיות מופתעים מציוץ הוולנטייז של מלניה. מה שכן, אנחנו מעריצים.

View this post on Instagram A post shared by MELANIA TRUMP WORLD (@melaniatrumpworld)