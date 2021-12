Barack Obama and daughters Sasha and Malia hit the water in Hawaii - https://t.co/2C2ZBIOpAH pic.twitter.com/Jx0cbsaSl3 — TSB News (@TSBnewsnigeria) December 21, 2021

משפחת אובמה תציין בקרוב חמש שנים מחוץ לבית הלבן שבוושינגטון, חמש שנים במהלכן השתנה לא מעט. דונלד טראמפ נכנס ויצא מאותו הבית בדיוק, אותו מאכלס כעת ג'ו ביידן. סשה ומליה, שתי בנותיו של אובמה, גדלות לאיטן, ומגיעות להישגים מרשימים במיוחד. כעת המשפחה הנשיאותית לשעבר יצאה לחופשה המשפחתית השנתית שלהם בהוואי, וכשצלמי הפפראצי תיעדו אותם - היינו חייבים לספר לכם על האוטופיה.

משפחת אובמה נוסעת מידי שנה בכריסמס לחופשה מפנקת בהוואי, וגם השנה, אחרי תקופת קורונה ארוכה, המשפחה האהובה בארה"ב יצאו לנופש מפנק. במהלך הנופש המשפחה כולה נכנסה למי האוקיאנוס, שם הצלמים תיעדו את ברק בטבילה, כאשר סשה (20) ומליה (23) נהנו מגלישה איטית על סאפ.

Barack Obama and daughters Malia https://t.co/A0wc3AGqD3 — Cynthia (@cynthiamt123) December 20, 2021

הבנות היפהפיות מצאו את הזמן לבלות עם הוריהן בהוואי, כאשר סשה נמצאת בימים אלה בחופשה מאוניברסיטת מישיגן בה היא לומדת, ומליה בדיוק סיימה את לימודיה באוניברסיטת הרווארד. בזמן שהחבורה בילתה במים לא נראה זכר לאם המשפחה, מישל, אבל מקורבים למשפחה אישרו כי גם היא הצטרפה לחופשה המפנקת.

בפעם האחרונה שסיפרנו לכם על משפחת אובמה, ברק חגג את יום הולדתו ה-60. הנשיא לשעבר הרים שלושה אירועי ענק עם מאות משתתפים, והצליח לעורר לא מעט זעם ציבורי על התזמון השנוי במחלוקת בשיאה של התפרצות קורונה בארה"ב.

View this post on Instagram A post shared by DefenderoftheRepublic (@defender_of_the_republic)