הבוקר נחתם הסכם הטיעון בעניינן של בר וציפי רפאלי, לפיו ציפי צפויה להכנס בשבועות הקרובים לתקופת מאסר של 16 חודשים, ובר תבצע תשעה חודשי עבודות שירות ויוטל עליה מאסר על תנאי. השתיים הואשמו בהעלמות מס על הכנסות על סך 34 מיליון שקלים, ונוסף על תקופת ריצוי העונש הן ישלמו גם קנס על סך 2.5 מיליון שקלים כל אחת.

בר רפאלי כבר שנים מככבת בכל רחבי העולם כדוגמנית על תוצרת ישראל, וחוץ מעשרות שערים שכבשה היא צעדה על ממסלולי הדוגמנות הנחשקים בעולם ואפילו ניהלה קשר זוגי של מספר שנים עם השחקן ליאונרדו דיקפריו. הקריירה הבינלאומית שלה ייצרה עניין רב בהרשעתה היום, וגם הפעם היא קטפה את הכתבות הראשיות בכל אתרי החדשות, אבל בקונוטציה קצת שונה מהרגיל.

The supermodel Bar Refaeli was ordered to perform nine months of community service, and her mother was jailed, as part of a plea deal with Israeli prosecutors in a £2 million tax evasion case https://t.co/sugOix7OE1