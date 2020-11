אחרי מערכת בחירות סוערת, מותחת וארוכה במיוחד, השבוע גילינו שדונלד טראמפ, נשיא ארה"ב המכהן, יפרד מהבית הלבן ויפנה את מקומו לנשיא הנבחר – ג'ו ביידן. הטלטלה אחרי החדשות המרעישות הייתה גדולה, ורבים, כולל טראמפ עצמו – עדיין מתקשים לקבל את העובדה שהוא לא ימשיך לקדנציה שנייה.

גם למערכת Mako סלבס הפרידה מהנשיא מקבלת טעם מר, בעיקר כי אנחנו לא יכולים לדמיין עולם בלי ציוצים יפים כמו אלו שעשה. רגע לפני שאנחנו אומרים שלום, קבלו את מצעד הציוצים הבלתי נשכחים של הנשיא ה-45 של ארצות הברית – דונלד טראמפ.

צרות בגן עדן

אי שם בשנת 2014, שהנשיא המכהן הוא ברק אובמה ודונלד טראמפ הוא "רק" איש עסקים עשיר, סרטון אייקוני למדי הופץ ברשת, ובו אחותה של ביונסה, סולנג', נכנסת לאותה המעלית עם בעלה של אחותה – ג'יי זי, ומתחילה להכות אותו ולבעוט בו. שמועות רבות על בגידה מצידו של ג'יי זי התחילו לצוץ ברשת, והרמיזה של ביונסה באלבומה "Lemonade" שיצא זמן לא רב לאחר מכן גרם לרבים להאמין שזה אכן מה שקרה.

טראמפ מצידו, לא ממש אהב את הסרטון, ובחר לזרוק מילה לג'יי זי (מגבר לגבר, כמו שאומרות). "אני ממש מחבב את ג'יי זי, אבל יש צרות בגן עדן", הוא קבע. "כשאחותה של אשתו התחילה להכות אותו – לא טוב! אם ביונסה לא תעזור - יהיה בלגן". טפו טפו טפו, ג'יי זי וביונסה עדיין ביחד, אבל תודה על האזהרה.

I really like Jay Z but there is trouble in paradise. When his wife's sister starts whacking him, not good! No help from B leads to a mess. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2014

חיי כלב

בשנת 2012, כש"דמדומים" היה עיקר החיים שלנו, עולם הבידור רעד מהפרידה הדרמטית של רוברט פטינסון וקריסטן סטיוארט הלוהטים. גם במקרה הזה, טראמפ היה מאוד מוטרד מנסיון החזרה של השניים, וכמו אבא טוב יצא ברצף ציוצים אובססיבי בטוויטר, בו ייעץ לרוברט מה עליו לעשות. "אסור לרוברט פטינסון לקחת בחזרה את קריסטן סטיוארט. היא בגדה בו כמו כלב ותעשה את זה שוב – חכו ותראו", הוא כתב. "הרבה אנשים שונאים אותי עכשיו על זה שאני אומר שאתה צריך לזרוק אותה, אבל אני צודק. אם היית רואה את הבנות של 'מיס יוניברס' היית שוקל את זה מחדש".

טראמפ המשיך וצייץ על הזוג ההוליוודי, אבל אנחנו נתקענו על מאיפה "כמו כלב" מוכר לנו. ואז נזכרנו: כשהנשיא תיאר את מותו של מנהיג ארגון "המדינה האיסלמית", אבו בכר אל-בגדאדי. נבחנו בלב.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Robert I'm getting a lot of hea for saying you should dump Kristen- but I'm right. If you saw the Miss Universe girls you would reconsider. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2012

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

After Friday’s Twilight release, I hope Robert Pattinson will not be seen in public with Kristen--she will cheat on him again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2012

שיעורי בית

בשנת 2011 הראפר מק מילר, שהלך לעולמו בשנת 2018, הוציא שיר חדש ובחר לקרוא לו "דונלד טראמפ". הבחירה של מילר הצליחה להוציא את טראמפ מדעתו, בעיקר אחרי שהשיר שבר שיאי מכירות והכנסות – כשהוא נושא את שמו שלו. "מק מילר הקטן, אני הולך ללמד אותך שיעור של ילדים גדולים על תביעות משפטיות וכספים. כלב כפוי טובה", הוא צייץ בזעם. "איך אני באמת מרגיש כלפי מק מילר? הוא השתמש בשם שלי בלי רשות והשיר שלו הפך ללהיט ענק". מק די עם זה כבר. אוף.

Little @MacMiller, I’m now going to teach you a big boy lesson about lawsuits and finance. You ungrateful dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2013

It was just announced that @MacMiller’s song “DonaldTrump” went platinum—tell Mac Miller to kiss my ass! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2013

"@TEAM_ACKMANN: @realDonaldTrump how do you really feel about Mac Miller? He used my name without my permission and song became a Great hit — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2013

Little Mac Miller’s next album may bomb. He can’t use my name again for sales. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2013

אני תמיד צודקת

בספטמבר 2009, כשקייטי פרי התפוצצה בעולם, היא התחילה לצאת עם הקומיקאי הבריטי, ראסל בראנד. השניים נישאו שנה לאחר מכן והתגרשו בשנת 2012, כשבמקביל דונלד טראמפ עוקב באדיקות, וכמו כל סבתא טובה הוא אמר (או יותר נכון צייץ) את כל מה שקייטי לא רצתה לשמוע.

"אני אוהב את ראסל, אבל אני חושב שקייטי פרי עשתה טעות ענקית שהיא התחתנה איתו. בואו נראה אם אני צודק – אני מקווה שלא", הוא צייץ בשנת 2011, וחזר אלינו בכל הכוח באותו נושא שלוש שנים לאחר מכן. "צפיתי בראסל אצל ג'ימי פאלון. מה לעזאזל אנשים מוצאים בו? לוזר ענק. קייטי, מה חשבת כשהתחתנת עם הלוזר ראסל בראנד? זה בחור שלא עושה כלום. בזבוז". תודה סבתא.

I like Russell Brand, but Katy Perry made a big mistake when she married him. Let's see if I'm right---I hope not. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2011

I watched Russell Brand @rustyrockets on the @jimmyfallon show the other night—what the hell do people see in Russell—a major loser! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2014

.@katyperry Katy, what the hell were you thinking when you married loser Russell Brand. There is a guy who has got nothing going, a waste! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2014

.@piersmorgan Russell has nothing going for himself except for energy & aggression. Without that he would be dead—a first class dummy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2014

ייסורים

אם יש משהו שממש יהיה לנו עצוב להיפרד ממנו, זה החיקוי הקורע של אלק בולדווין את דונלד טראמפ ב-SNL. הדמות המגוחכת הפכה לאייקונית בארצות הברית ובעולם, ושבוע אחרי שבוע הצופים חיכו מול המסך לראות מה יצא הפעם מפיו של אלק – או של טראמפ.

יותר משנה לתוך כהונתו של דונלד, כשהוא כבר מכיר מקרוב את צרות העולם, את ישראל, את אירן, ואת ההתחממות הגלובלית, טראמפ עצר את כל עיסוקיו והקדיש דקות ארוכות לכתיבת ציוץ שמוקדש כולו לחיקוי שלו ב-SNL ולאלק. "אלק בולדווין, שהקריירה הבינונית הגוססת שלו ניצלה בזכות החיקוי המזעזע שלי ב-SNL, אמר שהוא שיחק אותי בייסורים", צייץ נשיא ארצות הברית. "אלק, זה היה סבל עבור כל אלו שהיו חייבים לצפות. תחזירו את דארל המונד, הוא מצחיק יותר וכישרון גדול הרבה יותר!". ספוילר: זה לא קרה.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

צחוק בצד

למרות העניין הברור שלו בכוכבי הביצה ההוליוודית, בטקס פרסי האוסקר של שנת 2018 טראמפ ביקר את מצב הביצה בחריפות, והבהיר לאומה מיהו הכוכב האמיתי. "דירוג האוסקר הנמוך בהיסטוריה", הוא צייץ. "הבעיה היא שאין לנו יותר כוכבים - חוץ מהנשיא שלכם!". טראמפ סייג את הציוץ כשהדגיש שהוא "רק צוחק", אבל איך אמרו חכמינו? בכל צחוק יש טיפת אמת.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018