קצת יותר מיממה עברה מאז שידור הראיון של הנסיך הארי ומייגן מרקל אצל אופרה ווינפרי, והרוחות מסרבות להירגע: פירס מורגן, מגיש תוכנית הבוקר "Good Morning Britain" והמבקר מספר אחד של הארי ומייגן, מיהר לצאת נגד השניים בסדרת ציוצים חריפה עם שידור הראיון, וכעת הוא מנצל גם את במת הטלוויזיה כדי לירות לכל הכיוונים.

פירס בחר להתייחס לחלק בראיון בו מייגן דיברה על היחסים עם גיסתה, קייט מידלטון. שמועות רבות על סכסוכים עלו בין השתיים לאורך השנים, ובשיחה עם אופרה התייחסה מייגן לאירוע מדובר אחד, בו ימים לפני חתונתה עם הנסיך הארי – היא גרמה לקייט לבכות. "כמה ימים לפני החתונה קייט כעסה על משהו שתוכנן לשמלה של ילדת הפרחים. זה גרם לי לבכות (ולא לקייט). זה ממש פגע ברגשות שלי". יחד עם זאת, מייגן הבהירה: "לא היה שום עימות. אני לא חושבת שזה הוגן כלפיה להכנס לפרטים כי היא התנצלה", אבל הוסיפה כי החלק הקשה היה "להיות מואשמת במשהו שלא עשיתי אבל קרה לי".

Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around: "The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers." pic.twitter.com/Saof51RZHS

בעוד רבים זקפו לזכותה של מייגן את הבחירה שלא לפתוח את הסכסוך כולו, מורגן זעם על האזכור של הדרמה המלכותית, וכצפוי – תקף את מייגן במילים קשות. "אני חושב שהנסיך וויליאם עומד לירוק דם בגלל האופן שמייגן מרקל ירדה על אשתו בטלוויזיה. אנשים יכולים לתת לזה איזה שם שהם רוצים, אבל אני חושב שהוא יתפוש את זה כבגידה", הוא אמר. "זה היה שעתיים בהם הנסיך הארי ומייגן מרקל חשפו כל מיני סודות על המשפחה, ואופרה אמרה שלא היה שום נושא מחוץ לגבול. אם כך, מדוע לא הייתה אף שאלה על אביה של מייגן ועל המשפחה שלה?".

מייגן ואביה, כזכור, נמצאים אף הם בעיצומו של סכסוך קשה וארוך, ואף אחד מבני משפחתה של מייגן לא הגיעו לחתונה שלה ושל הארי חוץ מאמה. "אני מצטער, אבל אני אגיד איך אני רואה את זה: יש פה מישהו שמטפס חברתית ומישהו שמנסה להרוס את התדמית של משפחת המלוכה ושל המדינה, וזה מביש".

Harry wants America and the rest of the world to hate his own family, hate the Monarchy and hate his country.

I suggest everyone waits for the victims of his wife’s rampage to have their say on her outlandish claims before they do so.