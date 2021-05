עוד לילה לא שקט עבר על תושבי מדינת ישראל, שנמצאת בשיאה של מערכה משמעותית מול ארגוני החמאס והג'יהאד האיסלמי בעזה. למעלה מ-1,000 רקטות נורו על ישראל בשבוע האחרון, ולראשונה מזה חודשים ארוכים נרשמו קורבנות גם בגוף וגם בנפש. במקביל למערכה הצבאית מתנהלת מערכה הסברתית לא קטנה, וסלבס בכל רחבי העולם התחילו להביע את דעתם ברשתות על הנעשה בארץ. אחרי ציפייה ארוכה, אתמול (ד') גל גדות פרסמה תגובה ראשונה להסלמה, וכעת היא מעוררת סערה לא קטנה ברשתות.

גל פרסמה את אותו הפוסט בעמודי האינסטגרם והטוויטר שלה, ובשניהם חסמה את האפשרות להגיב. ״הלב שלי נשבר״, היא כתבה. ״המדינה שלי במלחמה. אני דואגת למשפחה שלי, לחברים שלי, אני דואגת לאנשים שלי. "זה מעגל רע שנמשך כבר יותר מדי זמן. לישראל מגיע לחיות כאומה חופשית ובטוחה, ולשכנים שלנו מגיע את אותו הדבר. אני מתפללת עבור הקורבנות ובני המשפחה שלהם, אני מתפללת שהמצב הזה יגיע לסיומו וגם מייחלת שהמנהיגים ימצאו פתרון כדי שנוכל לחיות אחד ליד השני בשלום. אני מתפללת עבור ימים טובים יותר״.

REALLY???



“WAR” is that what we’re calling it now?



Nah it’s not war, it’s settler colonialism & ethnic cleansing.



You Can’t sugarcoat it ‍♂‍



Miss IDF (Israeli Defence Forces)



You probably have blood on your hands too @GalGadot



How many Palestinians have you killed? https://t.co/cE5z8wUTiU — ℐℒℒ. (@BererRabih) May 13, 2021

Disabled comments are a sign you aren't willing to be an adult and face criticism for your words. You're on the wrong side of history, @GalGadot. Enjoy the ratio. https://t.co/KhS1Ahgzzo — #EquitableMARTA (@NorthBearOne) May 12, 2021

אמנם המסר של גל היה מסר של שלום ופיוס בין הצדדים, רבים ברשתות התחילו לבקר את גל בזעם, וברגעים אלה שמה הוא מהנושאים הכי חמים בטוויטר. "באמת? עכשיו את קוראת לזה מלחמה?", כתב אחד הגולשים. "זה קולוניאליזם של מתנחלים וטיהור אתני, אי אפשר להמתיק את זה. גברת צה"ל, בטח יש לך דם על הידיים. כמה פלסטינים הרגת?". גולשת אחרת כתבה: "חסימת תגובות זה סימן שאת לא מוכנה להתמודד עם ביקורת בוגרת על המילים שלך. את בצד הלא נכון של ההיסטוריה".

התגובה המפויסת של גל הגיעה אחרי שורה ארוכה של כוכבים הוליוודים שיצאו ברשתות נגד ישראל. האחרונה מבניהן הייתה דוגמנית העל קנדל ג'נר, שפרסמה פוסט תמיכה בפלסטין והסירה אותו מהרשת תוך דקות אחדות.

this is literally what gal gadot said#PalestineUnderAttack pic.twitter.com/abwCiJYaOK — Zaid (@TweetsByZaid) May 13, 2021

Why #WonderWoman1984 failed? Because this scene where Gal Gadot saves children is unrealistic. pic.twitter.com/nMPGBx4uxo — Effi Saharudin ‍☠‍ (@1Obefiend) May 13, 2021