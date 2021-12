בתחילת החודש, אחרי מאבק משפטי של שנים, מייגן מרקל ניצחה באופן סופי במשפט שניהלה נגד המוציא לאור של הצהובון הבריטי "Mail on Sunday". התביעה הגיעה בעקבות פרסום מאמרים ששיחזרו מכתב שכתבה לאביה בשנת 2018, ואחרי לא מעט דחיות של בית המשפט, שדחו את בקשתם של הצהובון לנהל משפט חוזר – מייגן ניצחה.

Mail on Sunday נדרשו לפרסם התנצלות פומבית בפני מייגן מרקל, שתתנוסס במשך כשבוע באתר הבית שלהם ותודפס על גליון בודד של העיתון, ואכן – אתמול זה קרה: ה- Mail On Sunday פרסמו התנצלות מפורטת בפני מייגן מרקל, והוסיפו לעמוד הבית את אותו הנוסח בדיוק.

בתחתית העמוד הראשי של הגליון נכתב: "הדוכסית מסאסקס זכתה בתיק המשפטי שלה בגין הפרת זכויות יוצרים, על מאמרים שפורסמו ב-The Mail on Sunday וב- Mail Online – ראו עמוד 3". בעמוד 3 הודפסה ההתנצלות המדוברת, שנוסחה כך: "לאחר שימוע בבית המשפט, שנערך בין ה-19 ל-20 בינואר 2021, ושימוע נוסף שנערך ב-5 במאי 2021, בית המשפט נתן פסק דין עבור הדוכסית מסאסקס בתביעתה בגין הפרת זכויות יוצרים. בית המשפט מצא כי Associated Newspapers הפרה את זכויות היוצרים שלה על ידי פרסום קטעים ממכתבה בכתב ידה לאביה ב-The Mail on Sunday וב-Mail Online".

ההאשטג #MeghanMarkelWon (מייגן מרקל ניצחה) הפך לטרנדינג בטוויטר, עם אלפי מצייצים בדקה. לא מעט גולשים תיעדו את ההתנצלות המדוברת גם בגליון המודפס, והנושא הפך לאחד הנושאים הכי חמים ברשת בן רגע. רבים גם טענו כי האתר ניסו "להסתיר" את ההתנצלות, ולכן לקחו על כתפיהם את המשימה להפוך את הנושא לנושא הכי מדובר בטוויטר.

Dear friends of SussexSquad, we're going to do this a tendency. the Mos wanted to hide it by publishing it on Boxing Day. He wanted no one to notice it, but now you're gonna make it look like a trend. SussexSquad retweet and sign with this # #MeghanMarkleWon pic.twitter.com/yPQQWrLbuG