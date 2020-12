לאורך תקופת הכהונה של בעלה, דונלד טראמפ, הקפידה מלניה לשמור בקנאות על הפרטיות שלה. הגברת הראשונה לא נהגה לשתף ברוחב לב על הנעשה בחייה האישיים, לא הגיעה לכל אירוע מתוקשר והציבה גבולות ברורים בינה לבין התקשורת. אלא שמאז שנודע כי טראמפ לא ימשיך לכהונה שנייה ובמקומו יכנס ג'ו ביידן, מלניה עלתה שוב לכותרות – וכעת היא מעוררת עוד סערה בטוויטר.

לפני כשבוע בלבד סיפרנו לכם על הבלגן שמלניה יצרה בטוויטר, כששיתפה בהתרגשות את המסורת שמתקיימת בכל כריסמס בבית הלבן. מלניה כתבה פוסט על עץ האשוח שמאז כבר הגיע לכותלי הבית – וחטפה מהגולשים שדחקו בה "להתחיל לארוז". כעת, סביב אותו חג בדיוק, מלניה שיתפה סרטון מרגש ותמונות מהכריסמס בבית הלבן, שכללו הרבה קישוטים נוצצים, עצי אשוח ומתנות עטופות היטב, אבל הגולשים לא קיבלו אותם בברכה – והיו חייבים להזכיר לה את אותה הקלטה מפורסמת.

את ההקלטה המדוברת פרסמה סטפני וולקוף, העוזרת לשעבר של מלניה, שפרסמה עם פיטוריה ספר שערורייתי לו קראה "מלניה ואני". סטפני חשפה הקלטות בהן מלניה מתבטאת סביב מדיניות הפליטים של טראמפ, ובין הדברים זעמה על החג אותו היא מהללת ברגעים אלה: "אני קורעת את הת*ת על קישוטי הכריסמס האלה", היא נשמעה בזעם. "מי בכלל שם ז*ן על הקישוטים האלה? אבל אני צריכה לעשות את זה, נכון?".

הגולשים לא שוכחו את ההקלטה של מלניה, והציוץ המרגש שלה על כריסמס הפך בן רגע לנושא החם בטוויטר, כאשר הגולשים קוטלים את הגברת הראשונה בזה אחר זה. רבים עיצבו סוודרים עם דבריה של מלניה, אחרים הלבישו את ההקלטה על סרטון החג של הזוג הנשיאותי, ובעיקר – גרמו לגברת הראשונה להבין שהם ממש, אבל ממש, לא מתכוונים לשכוח.

But you said you hated the fucking Christmas decorations????

Enjoy the holidays in style with our with our “Who gives a f#@k about Christmas stuff and decoration?” sweatshirt!



Get it here: https://t.co/LBpMrMwysD pic.twitter.com/3lDrsJ489E