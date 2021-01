View this post on Instagram

בשנים האחרונות קים קרדשיאן משקיעה את רוב זמנה הפנוי בלימודי המשפטים שלה, אותם התחילה במטרה להפוך לעורכת דין מן המניין. עד שתקבל את התואר, קים עובדת במרץ על התוכנית לשחרור אסירים שיזמה, ובמסגרתה היא נלחמת להשיג חנינות וקיצורי מאסר עבור אסירות ואסירים שעברו הליך משפטי לא הוגן.

קים נפגשה בעבר עם נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, הציגה לו את התוכנית והצליחה להשיג חנינה לאסירה בת 63 בזמנו, שריצתה 22 שנות מאסר בגין עבירות סמים. טראמפ היה להוט לשתף פעולה עם כוכבת הריאליטי, שבמסגרת עבודתה עם הנשיא אפילו נמנעה מהבעת דעה פוליטית לאורך מסע הבחירות האחרון. כעת, כשהיא חגגה בעמוד האינסטגרם שלה עוד שחרור של אסיר, היא השמיטה לחלוטין כל זכר לנשיא לשעבר.

