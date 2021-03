הלילה שודר הראיון לו ציפו מיליונים בכל רחבי העולם, במרכזו כיכבו הנסיך הארי ומייגן מרקל – שדיברו לראשונה מאז שעזבו את משפחת המלוכה לפני כשנה. הארי ומייגן פתחו את כל הסוגיות הכי בוערות, ענו על השאלות הכי קשות, וכצפוי – הצליחו להסעיר את בריטניה ואת משפחת המלוכה, וכעת, פחות מיממה אחרי שידור הראיון, אופרה חושפת פצצה נוספת עם קטע שטרם פורסם.

אופרה הגיעה להתארח בתוכנית הבוקר של רשת CBS וחשפה קטע נוסף מהראיון המדובר של השנה. במהלך הקטע, הארי הסביר כי גזענות הייתה אחת הסיבות המרכזיות בגללן הוא ומייגן עזבו את משפחת המלוכה. "היינו בארוחת ערב לגיוס כספים, ואחד האורחים, שהוא עורך בעצמו ומאוד מקורב לתקשורת, הזהיר אותי שהתקשרות תהרוס לי את החיים. הוא אמר שבריטניה מאוד צרת אופקים, וממש לא הסכמתי איתו, אבל בסופו של דבר אם המקור לחדשות הוא מקור גזעני – זה הכוח לשאר הידיעות".

#EXCLUSIVE: Prince Harry reveals to @Oprah a “large part of” the reason he and Meghan left the UK was because of racism. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/ksAZWargg1 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

"אנשים רעים נותנים עצות למלכה"

הקטע שטרם שודר ואופרה חשפה בתוכנית הבוקר נגע למלכה ולהודעה של הארי ומייגן על עזיבת המשפחה. בקטע הארי חשף כי רגע אחרי שהודיעו לתקשורת כי הם עוזבים את המשפחה, הוא ומייגן קיבלו הזמנה מהמלכה להתארח אצלה בבית בו שהתה מחוץ ללונדון. השניים קיבלו את ההזמנה – ואז המלכה "נעלמה". "פתאום קיבלנו הודעה שהמלכה עסוקה כל השבוע וביקשו מאיתנו לא להגיע", הארי חשף. "זה היה רגע אחרי שהיא הזמינה אותנו. התקשרתי אליה ואמרתי לה שאני חושב לבוא בכל מקרה, אבל היא אמרה שיש לה תכניות שהיא לא ידעה שיש לה, וכך לאורך השבוע כולו. לא רציתי לדחוף כי הבנתי מה קורה".

באותו שלב אופרה שאלה את השניים אם "המלכה לא עושה מה שהיא רוצה", והארי השיב: "לא, כשאת הראש של 'הפירמה' יש אנשים מסביבך שנותנים לך עצות, ומה שעצוב זה שחלק מהקולות האלה פשוט ממש רעים".

In January 2020, Prince Harry and Meghan announced plans to step back as senior members of the Royal family. In this exclusive clip, they tell @Oprah they were then invited to spend time with his grandmother, the Queen, but the plans abruptly changed citing she's "busy all week." pic.twitter.com/dLhq0SAgfN — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

הנסיך הארי ומייגן מרקל נגעו בכל הסוגיות הכי בוערות בשיחה עם אופרה ווינפרי. מייגן חשפה במהלך השיחה כי החיים במשפחת המלוכה הכניסו אותה לדיכאון, שהוביל למחשבות אובדניות. כשאופרה שאלה את מייגן אם הייתה נקודת שבירה, מייגן חשפה ענתה שכן, וסיפרה: "פשוט לא ראיתי פתרון. הייתי יושבת בלילות ולא מבינה איך הכל קרה. אמא שלי והחברים שלי היו מתקשרים אליי בבכי ואומרים 'מייגן, הם לא מגנם עלייך', וכל זה קרה רק כי נשמתי".

מייגן הוסיפה וחשפה כי "היו דאגות ושיחות על כמה כהה העור של ארצ'י יהיה כשהוא יוולד", והוסיפה כי השיחות נערכו עם הנסיך הארי – שמיד דיווח לה על כל הנעשה בהן. כשהארי נשאל על הנושא הוא התעקש שלא להגיב, אבל הוסיף כי הוא "היה בשוק" מתוכן השיחות.

Meghan Markle says she was told that her child Archie would not be given security, or a title, and that the Royal Family was concerned about how dark his skin might be before he was born. pic.twitter.com/MhJLWI7Vyb — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

גם הארי מצידו נגע בסוגיות הבועות ביותר, וגילה כי אביו, הנסיך צ'ארלס, הפסיק לענות לו לטלפון. "לפני שהודענו על עזיבת המשפחה לתקשורת קיימתי שלוש שיחות עם המלכה ושתי שיחות עם אבי, עד שהוא הפסיק לענות לי", הוא אמר, והבהיר בראיון כי הוא לא היה עוזב את המשפחה אם לא מייגן. "גם אני הייתי לכוד, אבל לא ראיתי את זה. הייתי לכוד אבל לא ידעתי שאני לכוד". כשאופרה שאלה איך נסיך שנולד למשפחה פריווילגית "נלכד", הוא השיב: "הייתי לכוד במערכת כמו ששאר המשפחה שלי לכודים כרגע. אבא שלי ואח שלי, הם לכודים. הם לא יכולים לעזוב ויש לי חמלה ענקית על זה".

הארי ומייגן ספגו ביקורת קשה מצד הבריטים על הראיון אצל אופרה. פירס מורגן, מגיש תוכנית הבוקר "Good Morning Britain", שתקף וביקר את הארי ומייגן עשרות פעמים בעבר, צפה בראיון, ועם סיומו יצא בסדרת ציוצים קשים נגד הזוג המלכותי לשעבר. "הראיון הזה הוא בגידה מחפירה במלכה ובמשפחת המלוכה", הוא צייץ. "הייתי מצפה לשטות הנתעבת וההרסנית הזו ממייגן מרקל, אבל העובדה שהארי אפשר לה להוריד את משפחתו ואת המלוכה פשוט מבישה".