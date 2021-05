View this post on Instagram A post shared by RadarOnline (@radaronline)

עם הידיעה על הגירושים של קים קרדשיאן וקניה ווסט, מערכת mako סלבס העניקה לגברת קרדשיאן את התואר "הרווקה הנחשקת בעולם". בטקס המרגש, בו נכחו אנחנו והמחשב שלנו, אמרנו Thank you, next לקניה, וזימנו את קופידון להפתיע אותנו עם הקשרים הרומנטיים החדשים של קים. כשהכוכבת הגיעה למסיבת יום הולדת של מיליונר בן 34 שאין לה איתו *שום קשר* - חיישני הזוגיות שלנו התחילו לפעול.

קים הגיעה ביום שבת האחרון למסיבת יום ההולדת של ג'יימי ראובן, מיליארדר בריטי בשנות השלושים לחייו. הכוכבת הגיעה לאירוע במיטב בגדיה הלוהטים ביותר, עם טופ קטן צמוד וחצאית ארוכה עם שסע ענק בצבע אפור כהה, וסנדלים עם קשירה גבוהה וסקסית בצבע ניוד שלגמרי סגרו את הלוק. קים לא הגיעה לבדה לאירוע, ולקחה איתה למסיבה את חבר המשפחה הקרוב, פאי קדרה, שנראה גם הוא במיטבו.

רבים מאמינים שההגעה של קים למסיבת יום ההולדת היא סימן לזוגיות חדשה שנרקמת מתחת לפני השטח, מאחר ולקים ולראובן אין חברים משותפים כלל. ראובן הוא בן למשפחה יהודית מעירק שהגיעו לבריטניה בשנות החמישים, ואת הונו הוא צבר בעיקר מהשקעות. המיליונר הוא גם חבר קרוב של הנסיכה ביאטריס, נכדתה של המלכה אליזבת', והוא מנהל קשרי הון שלטון בכל רחבי בריטניה וארצות הברית.

השמועות האחרונות בנוגע לריבאונד של קים היה כששמה נקשר בשמו של כתב ה-CNN, ואן ג'ונס. ברשת מיהרו לכעוס על הקשר החדש, אבל נכון לכתיבת שורות אלה לא ידוע לנו על כל התפתחות משמעותית בגזרה - מה שמאפשר לקים להתחיל קשר חדש עם מי שהיא רק רוצה.

