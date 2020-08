אנחנו מקפידים לעדכן אתכם במהפך שאדל עוברת בחודשים האחרונים, במהלכם השילה כ-45 ק"ג ממשקלה. סיפרנו לכם על התמונה הראשונה שפרסמה ושברה את הרשת, על פפראצי בדרך למכון, ובייסיקלי על כל דבר שהכוכבת עשתה. עכשיו היא שיתפה תמונה חדשה - שהכעיסה מעריצים רבים.

לרוב אדל חושפת את השינוי שעברה די במרומז, אבל כמו שראינו אותה בתמונה האחרונה – לא ראינו אותה מעולם: הכוכבת עמדה בחצר כשלגופה טייץ עם טיי-דיי אפור ושחור, ובחלק העליון היא הסתפקה בחזיית ביקיני עם דוגמה של דגל ג'מיקה. מאחוריה היא עטתה כנפי נוצות בצבע צהוב, ואת השיער היא אספה לעשרות גולגולים מהודקים וסופר מחמיאים.

If you haven’t quite understood cultural appropriation, look at @Adele ’s last Instagram post. She should go to jail no parole for this. pic.twitter.com/rNCkJzFbLE

"יקירה, הרגע שברת את האינטרנט", בישרה לה אחת המגיבות, ורבים נוספים הצטרפו אליה והרימו לכוכבת על המפך. אדל שיתפה את התמונה לציון קרנבל נוטינג היל, שבוטל השנה בעקבות נגיף הקורונה, ולמרות שרוב התגובות על התמונה היו מפרגנות והתייחסו למהפך של הכוכבת, רבים תפסו אותה כניכוס תרבותי פוגעני. "אם עוד לא הבנתם מהו ניכוס תרבותי, תסתכלו על הפוסט האחרון של אדל", כתבה אחת המבקרות. "היא צריכה ללכת לכלא בלי אפשרות חנינה בגללו".

אדל טרם התייחסה לתגובות על הפוסט, אבל מעריצים רבים (ובניהם גם ג'מייקנים רבים) החליטו שהם מתייצבים לצידה של אדל, ומעודדים אותה שלא למחוק את הפוסט. "זה משוגע", טעו אחד המגיבים. "יש לי משפחה ג'מייקנית וממש לא אכפת לי שהיא לובשת ביקיני כזה או עושה תסרוקת כמו שעשתה. זה לא משפיע על אף אחד". כך או כך, דבר אחד בטוח – אדל הייתה ונשארה מהממת.

To all the ignorant non Jamaicans dragging Adele for supporting the Jamaican culture, sit down! You don’t speak for us! We are proud of Adele! Nuff respeck to her! pic.twitter.com/d1GI9Ep7kt