View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on May 11, 2020 at 12:53pm PDT

בתגובה להאשמות שפורסמו ברשתות החברתיות בסוף השבוע האחרון אודות מעלליו של ג'סטין ביבר בשנים 2014 ו-2015, הזמר משחרר תגובה רשמית, ובה הוא מאיים לתבוע את אחת הנשים - דניאל, שלטענתה הותקפה על ידי ביבר בשנת 2014.

"הייתי בת 21 והגעתי למסיבה הזו ג'סטין היה עם האקסית שלו - סלינה", צייצה בשבת האחרונה בטוויטר אישה שעונה לשם דניאל. "אחרי מספר שעות ניגש אלינו אדם ושאל אותי ואת החברות שהגעתי איתן אם נוכל להישאר אחרי המסיבה לפגוש את ג'סטין. כמובן שאמרנו כן".

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

דניאל המשיכה ופרטה על התקיפה המינית לכאורה מצידו של ג'סטין, שהגיב רק בשעות האחרונות ברצף ציוצים חסר תקדים שכלל סימוכין, תמונות, כתבות, וקבלות ממלונות. "רציתי להגיב מוקדם יותר להאשמות, אך מתוך כבוד לקורבנות מתמודדות עם הנושאים האלה על בסיס יומיומי רציתי לוודא שאני אוסף את כל העובדות לפני שאני מוציא הצהרה", כתב הזמר בחשבון הטוויטר שלו.

על פי ג'סטין הוא מעולם לא שהה במלון מדובר בתאריך ה-9 במרץ 2014, אלא בדירת אייר בי-אנד-בי יחד עם סלניה גומז. הזמר פרסם אישור שקיבל במייל מאותה דירה."כל טענה על תקיפה מינית צריכה להילקח ברצינות רבה ולכן התגובה שלי הכרחית, יחד עם זאת הסיפור לא אפשרי מבחינה עובדתית ולכן יחד עם עורכי הדין שלי אני אנקוט בצעדים משפטיים". ג'סטין טרם פרסם תגובה בנוגע לתלונה מ-2015, אבל העדות של דניאל שפורסמה בטוויטר נמחקה ויחד איתה גם החשבון.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020