כל ההכחשות לא יעזרו - בליל השמועות מסביב לזוגיות של בראד פיט ונרי אוקסמן הופך עיקש מיום ליום, ואנחנו כבר מושקעים מדי בשביל לקבל בכלל את הטענה שמדובר במערכת יחסים אפלטונית. אז מה קורה שם, בין בראד לפרופסורית/מדענית/אמנית/ישראלית/על-אדם הזאת? "בראד מוקסם לחלוטין", מספר מקור אנונימי למגזינים האמריקאיים. "הכימיה ביניהם מטורפת". אם נאמין לשמועות האלה (ונו, אנחנו מאמינים!), השניים ביחד מנובמבר האחרון, ובראד מבלה המון זמן בביתה של נרי בקמברידג׳, מסצ'וסטס, כשהוא נצפה כל הזמן נכנס לבניין הדירות שלה בערבים ויוצא בבקרים, לאחר שהיא עוזבת למשרת המרצה שלה ב-MIT. לא מפתיע שבראד אוהב נשים חזקות, ועל פי השמועות הוא זה שמבשל בבית, כי נרי לא נוגעת בסירים. טוב, בכל זאת, יש לה מספיק כישורים. לפעמים הם גם מזמינים הביתה טייק אוויי, ולפי הגזרה של שניהם אנחנו יכולים רק לנחש שלא מדובר בפיצה האט. #nerioxman A post shared by Neri Oxman (@nerioxman) on Apr 10, 2018 at 8:29am PDT המקור אומר כי הדיווח שהשניים הם רק חברים ומעורבים מקצועית הוא בגדר שמועה בלבד, ושהם בהחלט בזוגיות ולא סתם - היא ניצתה ביניהם מהר מאוד. בראד ראה עבודה של נרי, ביקש להיפגש איתה והגיע ל-MIT לביקור של יומיים, שהפך לשבוע שלם. אנחנו כבר מכורים לסיפור האהבה הזה עוד לפני שצצו תמונות הפפראצי המטושטשות הראשונות שלהם מתנשקים במדשאה של הקמפוס. #nerioxman A post shared by Neri Oxman (@nerioxman) on Apr 10, 2018 at 8:25am PDT {title}





