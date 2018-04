Meet the new little Prince ! pic.twitter.com/4FhYhH8phW — Rebecca English (@RE_DailyMail) 23 באפריל 2018

אם חשבתם שגל גדות היא התגלמותה של וונדר וומן - מסתמן שקייט מידלטון לגמרי יכולה לטעון לכתר (כלומר, לאחד נוסף). הדוכסית מקיימברידג' ובת זוגו של הנסיך וויליאם ילדה הבוקר (11:00) את ילדם השלישי ואחיהם הקטן של ג'ורג' (4) ושרלוט (2), וכבר לפני זמן קצר שוחררה מבית החולים והופיעה מול הצלמים לצד וויל ובנם הטרי. יורש העצר החדש נולד בבית החולים סיינט מארי שבלונדון, וכבר עתיד לפגוש את העולם ואת אלפי האזרחים הנרגשים שחיכו לזוג ברחוב. Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, appear outside a London hospital after she gave birth to their third child https://t.co/xlOLgnr2eU pic.twitter.com/qHMuwhiQtU — CNN (@CNN) 23 באפריל 2018

עם זאת, הפעם השניים לא בילו זמן רוב מול הצלמים, ועזבו תוך זמן קצר את המקום בניסיון לשמור על קצת פרטיות (בעיה קשה כשאת נשואה לנסיך). שיהיה במזל ורק בריאות! {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן