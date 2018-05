11:45 חתונת השנה

אחרי שנה וחצי ביחד, בהן קרוב לשנה של זוגיות סודית שאסור היה לדבר עליה (ובטח שלא לצלם), הנסיך הארי ומייגן מרקל יתחתנו היום בטקס מסורתי ומפואר להפליא בווינדזור, מקום מושבם המסורתי של בני המלוכה. כזכור, מרקל נחשבה בהתחלה בת זוג לא שגרתית להארי, משום שהיא אמריקאית ולא מגיעה מרקע אריסטוקרטי, אבל על פי השמועות התחבבה במהרה על המלכה אליזבת', ונהנית היום מפופולריות רבה ברחבי אנגליה.

11:50

רבים תהו מי יהיו האורחים המפורסמים שיופיעו לחתונה, ובין הנצפים הראשונים ניתן למנות את השחקן את אידריס אלבה ואת טייקון הטלוויזיה אופרה וינפרי. ת-קנ-או:

עובדות נחמדות שתוכלו לקחת אתכם הלאה: בצעד תקדימי למדי, מייגן תענוד טבעת להארי. כמו כן, היא תדלג על החלק בשבועת הנישואים הנוצרית שדורשת מהאישה "לציית" לבן זוגה. כזכור, הקוסנפט של גירל פאוור הומצא באנגליה לפני 20 שנה על ידי הספייס גירלז.

12:12

בשעה שהאורחים מתכנסים בכנסיית סנט ג'ורג', נספר שאמה של מרקל, דוריה, פגשה אתמול את החותנת - המלכה אליזבת':

Prince Harry’s wife-to-be arrives at Cliveden Hotel together with his mother-in-law to be. Picture @PA #royalwedding pic.twitter.com/ZsRF1ghMTo — British Royal News (@UKRoyalNews) 18 במאי 2018

12:19

אישית, אני לא אזמין אקסים גם ללוויה שלי, אבל צ'לסי דאבי, אקסית מיתולוגית של הנסיך הארי ומי שבמשך תקופה ארוכה נחשבה לרעייה מיועדת - הגיעה. היא והארי נותרו מיודדים גם אחרי הפרידה ב-2011:

Prince Harry's ex-girlfriend Chelsy Davy arrives for his wedding https://t.co/W2387VKFma pic.twitter.com/LL2Yp8vFmL — Kristen Neville (@ScornedWomanX) 19 במאי 2018

12:19

ויחד איתה הגיעה גם כוכבת החתונה המלכותית הקודמת, ומי שבעצמה הרימה אירוע אצילי ומפואר בשנה שעברה: פיפה מידלטון -

12:27

ושלום רב גם לג'ורג' קלוני ולבת זוגו, אמל קלוני-אלמודין. מפלס ההוליוודיות של האירוע רק ממשיך לטפס.

ודבר לא מעיד יותר על המיזוג בין התרבות הבריטית לתרבות הפורח הסלבריטאית של ארצות הברית כמו ויקטוריה ודיוויד בקהאם, שהגיעו, אלא מה, וזכו למחיאות כפיים מההמונים שמחכים מחוץ לכנסייה. פירס מורגן, מגיש הטלוויזיה חובב השערוריות, כתבה שוויקטוריה "לובשת" החמצת פנים מופלאה:

Victoria Beckham wearing a stunning scowl. pic.twitter.com/avZx9CDHDb — Piers Morgan (@piersmorgan) 19 במאי 2018

12:45

לדעתי דווקא הגיעה פרש ברמות, ודיוויד בכלל זה משהו שצריך לדבר עליו כמה שפחות - רק לבהות:

האצולה הבריטית האמיתית - דיוויד וויקטוריה בקהאם מגיעים לחתונה | צילום: WPA Pool; GettyImages IL

12:56

ועוד כמה אורחים מאוד מוכרים: אלטון ג'ון, שצפוי לככב גם בחלק האמנותי של האירוע -

Beckham casually kissing Elton John on the lips there #RoyalWedding pic.twitter.com/Sl1ZKKIaYJ — Ali Al-Mufti (@TheNotoriousAAM) 19 במאי 2018

סרינה וויליאמס, חברה טובה של מייגן ואה, כן, אגדת טניס מהלכת. היא הביאה איתה את בן זוגה ואת בתה, אלכסיס, שבואו נודה על האמת - זה רק עניין של זמן עד שתגנוב לבלו אייבי ונורת' ווסט את תשומת הלב, ותהפוך לילדה השובבה הכי אהובה בהוליווד:

13:02

כוכבי Suits, הסדרה שעד לא מזמן שילמה למייגן מרקל משכורת, הוזמנו והגיעו! מרקל, ששיחקה בסדרה במשך יותר מ-100 פרקים, התפטרה בשנה שעברה, כשהבינה שהעתיד לוקח אותה לבריטניה:

13:08

הדוכסית שרה "פרגי" פרגוסון, שהתגרשה מהנסיך אנדרו לפני כמאתיים שנה ועדיין מוזמנת לאירועים מלכותיים, עושה את הפרצוף שכולנו עושים מבפנים כשאנחנו מבינים שהאירוע עדיין לא התחיל:

13:20 Here Comes the Bride. בערך

מרקל נצפתה במכונית רולס רויס, דוהרת אל תוך מתחם הארמון בווינדזור. זהות מעצב השמלה טרם זוהתה:

First glimpse of the blushing bride! And her hair is UP #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/jIo5O8fb0W — InStyle (@InStyle) 19 במאי 2018

13:34

וויליאם והארי הגיעו! לבושים במדי צבא שנראים כאילו הם שוקלים שני קילו, האחים פוסעים ממכונית השרד אל הכנסייה. הארי, למקרה שתהיתם, לא מגולח.

Prince Harry officially arrives at his #RoyalWedding in Windsor pic.twitter.com/VXP3doOtCu — The Daily Beast (@thedailybeast) 19 במאי 2018

13:44

בואו נתמוגג רגע ביחד מהפרצוף המאושר של מייגן מרקל, כפי שנשקף מחלון המכונית שלה. מייגן עצמה עדיין לא הגיעה לכנסייה, כי כמו שכל כלה שמכבדת את עצמה יודעת - יישרף העולם, היא תעשה כניסה.

מתוקה מדי לחיים האלה - מייגן מרקל בדרכה לחתונה

13:52

אנחנו נחכה לך עוד הרבה זמן, מייגן?

13:55

אחד אחרי השני, בני המשפחה המלכותית מגיעים לאירוע. הנסיך צ'רלס וקמילה התקבלו במחיאות כפיים, והמלכה אליזבת' בחליפת משי בגוון פיסטוק. דוריה, אמא של מייגן, נכנסה רגע לפניהם וגרמה לכל היושבים בכנסייה לתהות "רגע, את הדיג'יי באירוע, נכון?".

התרגשות שיא

14:01

זה קרה! מייגן מרקל הגיעה! מלווה בצבא של ילדים שהחזיקו את שובל שמלתה, בהם גם הנסיך ג'ורג', בנם של הנסיך וויליאם וקייט מידלטון, היא פסעה במעלה המדרגות. השמלה בעיצוב ג'יבאנשי, זכתה מהארי למחמאה "יו לוק אמייזינג", ומה יש להגיד מלבד "אלא פאקינג מה":

The bride has arrived at Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/sRGnbXElwC — Prince Harry And Meghan (@PHarry_Meghan) 19 במאי 2018

14:12

אחרי מזמור קצר והליכה איטית מאוד אל המזבח, הכומר שואל אם יש בכוונת מישהו להרוס את היום ולציין סיבה בגינה בני הזוג לא יכולים או צריכים להינשא. אף אחד לא מצייץ. האר נשאל אם יכבד, יוקיר, יאהב וכו' את מייגן וענה "איי וויל" - וזכה לגי צחוק בכנסייה. מייגן נשאלה את אותן השאלות וענתה גם היא, "איי וויל". כן, הבריטים לא מאמינים ב-"איי דו". אבל תראו את המבט המושלם הזה על פניה של מייגן, זה דבר שבוכים ממנו:

מתחתנים איתך ברגע - הארי ומייגן

Find someone who looks at you the way Meghan Markle looks at Prince Harry and vice versa. #RoyalWedding pic.twitter.com/Abew2tJHR7 — Denizcan James (@MrFilmkritik) 19 במאי 2018

14:19

חריגות מדהימות מכללי הטקס: ראש הכנסייה האפיסקופלית, אמריקאי למהדרין, נושא דרשה אודות אהבה אותה הוא קורא מטאבלט. ספרו לי בתגובות אם אתם חושבים שלמלכה אליזבת' יש לפטופ, ואם לדעתכם היא בחורה של אנדרואיד או ios.

עד שהדרשה תיגמר, הנה ילד משולל שיניים שעזר לשאת את שובל השמלה של מייגן וגנב ממנה את ההצגה:

14:25

השנה 2056, הכומר האפיסקופלי עדיין נואם. הנאום נשמע כמו הלחם בין השיר Let Love Be Your Energy של רובי וויליאמס ונאום השושבינים של ג'ואי מ"חברים":

I know where he got the inspiration for his speech... #royalwedding pic.twitter.com/XkckHnZFMe — Amy Cannon (@amyjanecannon) 19 במאי 2018

14:34

מקהלת "קינגדום" שרה ביצוע נקי ומרגש ל-"Stand By Me". אווירת הגוספל איננה מקרית - מרטין לות'ר קינג הוזכר לא פעם בדרשה הדתית, ובכלל נראה שהבריטים מתאמצים להראות כמה הם קולים לגמרי עם הרקע השחור למחצה של מייגן. ומה יותר קולי ואגבי מלהביא אך ורק משתתפים שחורים לחתונה שלך? שום דבר.

14:37

הארי ומייגן החליפו נדרים. כמובטח, היא לא התחייבה לציית לו כי היא אישה חזקה ומשוחררת בשנת 2018. אחרי הנדרים הגיעה הכרזתו של הכומר שהם נשואים כחוק, ובזמן שיושבי הכנסייה שמרו על איפוק, קריאות השמחה מחוץ לה נשמעו גם בפנים. באופן סמלי, הידיים של הארי ומייגן נכרחו בראנר נאה שנשאר על שולחן החג מאתמול.

14:44

עוד קצת מקהלה, עוד קצת דרשות, עוד קצת אנשי צוות שחורים שמצביעים, שוב, כמה אנחנו ממש בסדר עם הקונספט, ממש לא מרגש אותנו. עד תום האירוע נגזר על כולנו להיראות כך: