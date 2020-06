עוד לפני תום העונה של ״חתונה ממבט ראשון״ ולפני שגילינו מה עלה בגורל הזוגיות של אמיר זהבי ודנית ליבנת, שמועות לא מבוססות על נטייתו המינית של זהבי רצו ברשתות החברתיות.

"אני לא מחפש להיות איזה סמל למאבק כלשהו - זה גדול עלי", כתב זהבי בעמוד הפייסבוק שלו, "רק רוצה לזכות בצדק שמגיע לי בתור בן אדם. אולי אנשים נמוכים ראו בי מטרה קלה. אני חושב שאין נטייה מינית פסולה ואין נטייה מינית מוסרית יותר מנטייה אחרת. למרות זאת, בתור גבר שהלך כל כך רחוק כדי למצוא את אשתו (בדגש על אישה), חשוב לי להגיד באופן ברור ובלתי משתמע לשתי פנים שאני סטרייט וזאת תמיד הייתה נטייתי המינית".

ביום שלישי גילינו כי למרות החברות, דנית ואמיר נפרדו כשבוע לאחר שעל ספת השופטים הם דווקא החליטו להמשיך את הקשר ביניהם ובסוף השבוע האחרון חשפה דנית כי גם על קשר ידידותי הם לא הצליחו לשמור.

הערב (ו׳), ואחרי שחסרונו בפרק הסיום ומהאירועים הקבוצתיים של שאר המשתתפים הורגש, זהבי שוב כותב לעוקביו.

"השבוע הזה היה קשה במיוחד עבורי. אחרי תקופה ארוכה של רכבת הרים רגשית, בדיוק כשחשבתי שהיא סוף סוף מסתיימת הופתעתי בעוד לופ. אני רוצה להודות לכל האנשים הטובים שלמרות שלא יצא לי להכיר אותם באופן אישי, לקחו מהזמן שלהם כדי לחזק אותי ולהסביר לי שאני מובן ושרואים אותי. המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחודשים האחרונים היא החברות עם שאר המשתתפים המדהימים. יחד עם כל הקושי שהם חוו במקביל אליי, היה להם את הלב והאיכפתיות לתמוך בי ברגעים הכי קשים שלי. קל לראות שהם אנשים של אמת. וואלה, זכיתי (Hadar&Dennis TM)".

"הרבה זמן לא דיברתי כי לא רציתי להגרר לשיח קטנוני ולא מכבד, אבל היום אני רואה שמשתמשים בשתיקה שלי נגדי בשביל להמשיך להכפיש אותי ובגלל זה החלטתי סוף סוף לדבר. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד הוא שאני ודנית עשינו הרבה טעויות ביחסים שלנו, אבל אני עשיתי את הטעות הגדולה והראשונה, וזאת הייתה טעות כואבת".



"אני מדבר על זה שלא חשפתי בפני דנית שאני לא נמשך אליה עד עשרה ימים אחרי שחזרנו מהירח דבש.

אני עשיתי את זה כי חשבתי שזאת הדרך היחידה לתת צ'אנס ליחסים שלנו. הצטערתי על זה, זה היה לא בסדר מצידי, התנצלתי בפני דנית הרבה פעמים ואני חושב שעברנו את זה מזמן ועברנו את זה מחוזקים מאוד.

מה שעוד אני יכול להגיד וחשוב להגיד זה שמאז הייתה בינינו כנות מוחלטת. היא ידעה הכל על הכל והמשכנו ככה עד הסוף. אני חושב שזה היה הסוד ליחסים שלנו".



"הייתה ביננו חברות טובה ובגלל זה החלטתי שאני רוצה לקחת את היחסים שלנו גם אחרי התוכנית. קיוויתי מאוד שאחרי שהמצלמות ילכו ותהיה לנו את הפרטיות שלנו התשוקה תגיע ונמשיך הלאה. לצערי זה לא קרה וברגע שהבנתי את זה ישבתי עם דנית ודיברנו על זה. אמרתי לה שאני לא רוצה וזה לא נכון להשאר בקשר בלי תשוקה ובעצם אז נפרדנו. בפועל נשארנו בקשר כידידים עד אמצע מרץ."

"אני מבין שבטח יש לכם עוד שאלות. יש הרבה על מה לדבר. תרגישו חופשי לשאול פה בתגובות את השאלות שלכם ואני אעשה את המקסימום כמה שיותר מהר והכי פתוח שאני יכול".





