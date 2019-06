זה רשמי: אופירה אסייג והבעל גילי מנקין חזרו זה לזו

View this post on Instagram ♥️אין כמו משפחה A post shared by Ofira Asayag (@ofiraasayag) on Jun 2, 2019 at 11:29am PDT אופירה אסייג ובעלה ב-12 השנים האחרונות גילי מנקין, הצליחו להפתיע לא מעט אנשים כשהודיעו בחודש ספטמבר האחרון, יום הכיפורים, על כך שהם מתגרשים. לאסייג ומנקין, שהיו נשואים כ-12 שנה, 3 ילדים משותפים: אייל, אמילי ואריאל, ומאז ההודעה הדרמטית הם אף הספיקו לצאת לחופשה משפחתית יחד בארה"ב ומקסיקו. כעת, אסייג שמה קץ לספקולציות ומודיעה באופן רשמי בחשבון האינסטגרם שלה שהיא ומנקין נותנים לנישואים צ'אנס נוסף. הערב עלתה לחשבון האינסטגרם של המגישה תמונה של בני הזוג יחדיו לצד הכיתוב "אין כמו משפחה", ואופירה אף לא הותירה הרבה מקום לספק כשסיפקה את התגובה הבאה: "אני וגילי זה לנצח, הילדים שלנו זה כל עולמנו‎". אסייג, בן הזוג והילדים טסים יחד לחופשה משפחתית | צילום: אור גפן בני הזוג הכירו לראשונה 1999, כשעבדו יחד באתר הספורט "ONE" - כאשר הוא הבעלים והמנכ"ל של האתר והיא עורכת תוכן. אחרי שלוש שנות זוגיות, השניים נישאו ביוני 2008. בחודשים שלפני ההודעה על הגירושים השניים לא הרבו להיראות יחד בציבור, אך כעת נראה כי הם שמו את המשקעים מאחוריהם ויצאו לדרך חדשה. שיהיה בהצלחה {title}





