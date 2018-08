הזמר הראל סקעת ובן זוגו עידן רול בישרו לעולם על הולדת בנם הבכור אתמול בבית חולים באוקלהומה בארצות הברית. השניים העלו את התמונה המרגשת של כל בני המשפחה לאינסטגרם.

בתמונה, שהפכה לוויראלית תוך שניות, נראים רול וסקעת לבושים בוונזי חמוד של דינוזאור ירוק כשהם אוחזים בבנם הבכור ומחייכים באושר. הלידה התרחשה אמש במרכז הרפואי "הילקרסט" באוקלהומה.

סקעת לא הכביר במילים בתמונה המתוקה, והסתפק בציור של לב קטן בלבד. הגולשים לא נותרו אדישים ושיגרו מאות ברכות לזוג המאושר.