יומיים לא פשוטים עברו על כוחותינו... ימים עם המון שמחה, ועצב שהגיע לו בפתאומיות בדלת האחורית ושיבש את שיגרת החיים. היום, עברתי הפלה כתוצאה מהריון לא תקין. כן, זה קורה לצערי להמון בחורות בארץ ובעולם, אך פתאום כשזה קורה לך, את מרגישה שזאת רק את - לבד. וזה לא פשוט, וזה בעיקר כואב בנפש ובלב אך אני יודעת שעליי להסתכל קדימה ולהבין שבסוף הכל קורה לטובה... אני מרגישה רצון אמיתי וכנה לחבק את אותן הנשים שעוברות זאת ולומר - בנות אהובות, הכל משמיים, מה שצריך לקרות קורה, אסור להיכנס למרה שחורה, ותמיד להסתכל על כל הטוב שיש לנו ולהודות על הקיים. אני בהתרגשות גדולה לקראת יום החתונה עם עוזי האיש המדהים שלי שתומך ומחבק ואוהב ובעיקר שומר על הפרופורציה האמיתית של החיים. וברוך השם מודה כל יום על שבורכתי וזכיתי להיות אמא של לני צילם: עוזי - שגם ברגע הלא פשוט הזה, ידע להגיד את המילים הנכונות ולהצחיק אותי שזו השמלה השנייה שאני צריכה ללבוש בחתונה ...