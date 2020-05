View this post on Instagram

חוזרת עכשיו ממסיבת יום המשפחה שהייתה בגן של נויה, ומעבר לזה שהיה סופר מרגש...לא הפסקתי לחשוב על ההריון ועל זה שבע״ה בעוד כמה שבועות אנחנו הופכות להיות משפחה של ממש. והלב אומר תודה לבורא עולם על הזכות והאושר שיש במשפחה ❤️