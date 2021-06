אחרי תשעה חודשים ארוכים של ציפייה, גל גדות ילדה היום את בתה השלישית. הוונדר וומן שלנו מעבר לים בישרה על החדשות המרגשות בעמוד האינסטגרם שלה, כששיתפה תמונה מרגשת עם בעלה ירון ושתי בנותיה.

View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

בתמונה בתה הבכורה של גל, אלמה (9) החזיקה את התינוקת הקטנה, וגל חשפה את השם שנבחר לה. "המשפחה המתוקה שלי", היא כתבה. "לא הייתי יכולה להיות יותר מאושרת ומלאת תודה (ועייפות). כולנו מתרגשים לקבל את דניאלה למשפחה שלנו, ואני שולחת לכולם המון אהבה ובריאות".

גל בת ה-36 חשפה שהיא בהריון שלישי במרץ האחרון, אחרי גל שמועות ברשת שצץ בעקבות השמלה הרחבה שהיא לבשה לטקס גלובוס הזהב. אחרי עשרות תגובות ברשת גל בחרה לאשר את הידיעה, וכעת קיבלה לעולם את בתה השלישית. מרגש!