שנה זה הרבה או מעט?! שנה זה משהו שלא חשבנו שיקרה לנו כשנפגשנו במסגרת התוכנית לדייט ראשון בבאולינג בחולון. היום, לפני שנה כששאלת אותי אם אני מעדיפה טונה או סלמון, כמובן התחכמתי ועניתי שצלופח. היום לפני שנה נשבר לך הפקק בפתיחת בקבוק יין הראשון המשותף שלנו, עכשיו אני כבר יודעת שזה קל בשבילך כמו בשבילי לרוץ מטר. היום לפני שנה...טוב, בעצם כל הדברים האלו מצולמים. זכינו בדייט ראשון מצולם, בהתרגשות האמיתית הראשונית שנוכל להיזכר בה מתי שרק נרצה. אז, ביום הזה לפני שנה, לא ידעתי איך להיפרד ממך שלא יצא מביך כי פשוט לא רציתי שנפרד. בסוף יצא מביך עם צחוק של טינייג'רית. בדייט ההוא לפני שנה בדיוק כבר התאהבתי בך, רק לא ידעתי עד כמה. עד כמה זכיתי, איזו שנה של אהבה זאת תהיה. כמה רגש, הבנה, תקשורת, אכפתיות, הקשבה היא תביא איתה. אני אומרת את זה פה, מול אנשים, כי גם הם ראו אותנו, גם הם היו נוכחים בדייט הגורלי שלנו, מגיע גם להם לדעת שהייתה לי שנה הכי קסומה בעולם. מגיע להם לדעת שהם היו חלק ממסע שימשך הרבה מאוד זמן. אמן לעוד עשרות שנים ביחד, של אהבה, חברות ושמחה. שנה זה מעט יחסית למה שמצפה לנו והרבה למה שיכולתי לדמיין לפני שנה. תודה על השנה הטובה בחיי, אייל שלי❤