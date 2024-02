כוכבת הריאליטי והשחקנית אלינה (איה) לוי שיתפה הערב (חמישי) בחשבון האינסטגרם שלה כי הליך הגיור המייגע שהחלה לפני 14 שנים הגיע סוף סוף לסיומו. לוי החליטה ובצדק לחגוג, ועשתה זאת בטקס נישואים יהודי כשר כהלכה עם בן זוגה דור פרי, לו נישאה כבר בטקס אזרחי ב-2021.

את הפוסט המרגש, שעלה לצד תמונות אינטימיות מהטקס המכונן, פתחה לוי במילות תפילה, לפני שכתבה: "לא יהיו מילים שיתארו את ההתרגשות שחווינו היום, תהליך שהתחיל לפני 14 שנים, עם כל כך הרבה עליות ומורדות, שברונות לב, כעס, שברון, אגו וצמיחה רוחנית מבורכת. סיימתי את תהליך הגיור שלי והנשמה שלי סוף סוף מרגישה שהיא הגיעה הביתה ברוך השם".

View this post on Instagram A post shared by Alina Levy Perry - אלינה לוי פרי (@alina_levy_perry)



בהמשך הוסיפה לוי "ו' באדר , תאריך הלידה מחדש שלי, של אלינה איה פרי ואוליבר מיכאל פרי. דור שלי, תודה על המסע המשותף המופלא הזה, כמה התרגשתי איתך היום", כאשר בהמשך הודתה לרב שליווה אותה - ואף ניהל את הטקס הצנוע, שאול פרבר: "תודה מיוחדת מהלב לרב שאול פרבר, שש שנים שאתה מאמין שאסיים את התהליך, אמונה ששינתה את הכל. זו תודה מעמקי הנשמה שלי".

לוי, שנולדה לאם נוצרייה ולאב יהודי ועלתה בגיל 4 מאוקראינה לישראל, התפרסמה כזכור בעונה השנייה של "האח הגדול" בשנת 2010, שם הגיעה למקום השלישי בגמר. מאז הספיקה לסיים לימודי משחק ולשחק בסדרות וסרטים, לצד עבודה ברדיו כשדרנית, וב-2020 השתתפה בריאליטי "הישרדות VIP עונה 3".

הכוכבת שגדלה כיהודייה החליטה ב-2014 לפתוח בהליך גיור - אותו נאלצה להפסיק בשל לימודי המשחק, שנאסרו על ידי הרבנות, מה שלא הותיר לה ולפרי, שקיבלו את בנם אוליבר בקיץ 2020, להינשא אז כדת משה וישראל.

עשו זאת שוב - הפעם איטס כושר. אלינה ודור | צילום: עידן חסון