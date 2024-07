בדצמבר האחרון הזמרת קרן פלס ובן זוגה נועם טור הודיעו על פרידה, זאת לאחר 12 שנים יחד, שני ילדים משותפים ובת אחת מאומצת. כעת משתפת הזמרת פוסט חשוף על ההתמודדות עם המעבר לבית אחר. בפוסט סיפרה על כך שהיא זו שהחליטה לעזוב את הבית המשותף ולמצוא לעצמה מקום אחר ועל התחושות לשוב לבית ריק, כשהילדים נמצאים אצל נועם.

אבל מה שתפס את מלוא תשומת הלב בפוסט הוא התמונה ששיתפה פלס עם הכלב החדש שלה שגרם לרבים מעוקביה להרים גבה. לצד התמונה כתבה פלס: ״הלב גדל ביחד איתך. מילים של אמצע הלילה והחיים: כשבית אחד הופך לשני בתים, את מוצאת את עצמך לראשונה חוזרת הביתה ואין שם אף אחד. כשהבית החדש שלך הוא לא זה שהילדים רגילים לקרוא לו בית, כי את זאת שיצאה, את מגלה באופן הכי עמוק ומיידי, עד כמה באמת בית זה כל כך הרבה יותר מקירות, גג ורצפה. הדבר הראשון שהיה לי ברור שאני חייבת לעשות, בתקופת חוסר הבהירות הכללית (ולא רק האישית), זה להביא זנב מקשקש אל חיינו. כשאני פותחת את הדלת - תמיד יש מי שכמעט נופל מהרגליים מרוב התרגשות וכשאני הולכת - היא מביטה בגעגוע, שעוד לא זכה לצידוק, אל עבר הדלת הנפתחת ונסגרת, עד שאתרחק. בשביל הילדים הבית החדש הוא לא כתובת ואפילו לא התמודדות עם מציאות אחרת״.

View this post on Instagram A post shared by Keren Peles | קרן פלס ️ (@kerenpeles)

לבסוף פלס הכירה לעוקבים את הגורה החדשה וכתבה: ״קוראים לה פפר, גורה אדומת שיער בת שלושה וחצי חודשים״. לצד חיזוקים לזמרת והיוצרת על הפתיחות והאומץ שלה לשתף, רבים תהו אם היא קנתה את הכלב או אימצה אותו. מאחר והכלב נראה גזעי, רבים הסיקו כי הוא נקנה ומיד יצאו נגד קרן.

״דווקא את, אישה כזו מיוחדת עם לב ענק, וחשיפה גדולה, עושה שירות לתעשייה הנוראית בעולם של כלבים גזעיים. עשרות אלפי כלבים מומתים מדי שבוע כי אין מקום בכלביות ובהסגרים, שלא נדבר על מה שקורה בבתי גידול. עצוב שעכשיו כאלו שאוהבים אותך ירצו כזה, כאילו זה מותג, במקום לבחור להציל חיים״, נכתב לפלס.

עוד כתבו לזמרת: ״כמה עצוב לראות כלב קנוי. כמה עצוב שעוד עמוד עם עוקבים מנרמל את הסחר בכלבים. הכלבה מתוקה וזה לא קשור אליה, זה קשור לבני אדם שלא מאמצים ונותנים יד לפשע. תאמצו כלבים! יש כלבים מדהימים שמחכים לבית״. עוד נכתב: ״עוד אחת מה׳סלבס׳ המקומיים. אנשים נטולי חמלה. לכי תקני עוד ועוד כלבים. מה זה מזיז לך שהכלבים הלא גזעיים נדרסים ברחובות או גוועים במכלאות? מה אכפת לך? אשמור לעצמי את דעתי עלייך״.

קרן לא הגיבה לכל ההודעות שנכתבו לה, ולא כתבה אם אכן הכלב קנוי או שהוא דווקא מאומץ. במקום זה היא החליטה להגביל את האופציה להגיב לפוסט שלה.

מטעמה של קרן פלס נמסר: ״אין תגובה״.