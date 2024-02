מלכת היופי לשעבר, מירית גרינברג, משתפת היום (שני) כי שלוש שנים אחרי שהחלימה מסרטן השד, התגלה בגופה גידול סרטני חדש לאחר שביצעה בדיקות שגרתיות - וכעת עליה לעבור ניתוח בהקדם להסרתו.

"טוב, אני הולכת לבאס קצת", כתבה גרינברג - והמשיכה: "זוכרים את התמונה הזו? אז הגיעו התוצאות, ולצערי זה סרטני. אז אני נכנסת שוב לסרט של בתי חולים (מזל שבסרטן בלוטת התריס אין כימותרפיה), וניתוח להורדת הבלוטה. איכילוב, here I come again - וכן, אני ללא מצב רוח, אז תסלחו לי אם אני לא מגיבה".

כבר ב-2020 שיתפה גרינברג שחלתה בסרטן השד, ולאורך כל תקופת ההחלמה המשיכה לתעד את המאבק עם המחלה. בדיוק לפני שלוש שנים, בפברואר 2021, מירית הצליחה לנצח את הסרטן הודות לאבחון בשלב מוקדם - ובאותו החודש סיפרה כי סיימה את הטיפול הכימותרפי האחרון. נאחל לה החלמה מהירה ורפואה שלמה.