לפני כשלושה שבועות, אחרי לא מעט שמועות וספקולציות, כוכבת הטיקטוק והאונליפאנס בת ה-21 רומי אברג'יל, הודיעה סופית כי היא עוזבת את ישראל ומעתיקה את חייה לתאילנד. כעת, כשאברג'יל כבר נחתה בבנגקוק והחלה באופן רשמי את חייה החדשים מעבר לים - תפסנו אותה לריאיון מהדירה החדשה בתאילנד, בו היא סיפרה לנו על ההתאקלמות שלה עד כה, על ההתמודדות שלה עם המעבר הגדול - והאם מתישהו היא מתכננת לחזור לישראל.

איך ההתאקלמות שלך עד כה?

"האמת, תוך שנייה. אני רגילה לחיים כאן, לאנשים, לתרבות, לסביבה. זה לא זר לי. חייתי פה כמעט שלושה חודשים, אז הייתה נחיתה רכה, גם הספקתי לטייל בדובאי לפני".

איפה את בדיוק מתגוררת בתאילנד?

"בבנגקוק, באזור האהוב עליי".

ואת לגמרי לבד?

"בינתיים עם אמא שלי למשך החודש הקרוב, ואז כבר אשאר לבד".

בשיחה שלנו איתה לפני כשבועיים, רומי חשפה בפנינו מה בער בה לעשות את הצעד המשמעותי הזה בחייה: "מהרגע שנולדתי מחדש בתאילנד, הרגשתי שחלק מהלב שלי נשאר שם. התאהבתי בתרבות הפתוחה והמקבלת, אין שם אישיו בלהיות טרנסג'נדרית".

את עוברת ימים קשים או שדווקא חשה הקלה?

"לגמרי הקלה, מרגישה פה כל-כך רגועה ושלווה. האנשים כאן כל-כך מכבדים ואוהבים. עד כה אהבתי".

איך את מתמודדת עם הלבד במדינה זרה?

"לא חדש לי להיות לבד. טסתי לטורקיה השנה מספר פעמים לבד לכמה שבועות, והיה לי ממש ממש אחלה. זו חוויה מטורפת".



מרגישה עדיין תיירת או כבר תושבת?

"כשאני עם אמא שלי - אני מרגישה תיירת. כשאני לבד - מרגישה תושבת. לא יודעת להסביר, אבל משהו בתאילנד פשוט קוסם לי וסוחף אותי בהגזמה".

איך את עם המעבר בגדול?

"מחכה לכל-כך הרבה חוויות והזדמנויות חדשות שלא היו לי בארץ, ומקווה להגשים את כל החלומות שלי בתאילנד מבחינת עבודה, קריירה, חברים, זוגיות. אולי לאחר מכן אעבור לארצות הברית, אולי אחזור לארץ, או שאפילו אשאר. האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק, אז זורמים עם החיים".