"יודע עליה הכל": זה כבר כמה שנים שאורטל עמר רווקה, אבל כל הזמן עולות השאלות למה היא לא במערכת יחסים עם השותף שלה להגשת תוכנית הרדיו, ליאור דיין. בריאיון לפודקאסט של יפעת הללי אברהם מבית Vipodcast, אורטל סיפרה על הקשר עם דיין וחשפה שהוא "יודע עליה הכל":

"הוא יודע עליי הכל יותר מכולם אגב, יותר מכל חברה", סיפרה אורטל. "ליאור הוא איש סודי ואני ממש משתפת אותו בהכל, לדעתי הוא לא משתף אותי בכלום, אבל הוא ממש יודע עליי דברים ממש סודיים שאף אחת מהחברות שלי לא יודעות. אני סומכת עליו מאה אחוז, והוא נותן לי עצות טובות, וכולם רוצים שנהיה זוג".

זה משהו שיכול לקרות?

"אני לא יודעת, never say never. במקרה הזה לא אגיד לא חד משמעית, לא יודעת, אי אפשר לדעת. אנחנו טיפוסים מאוד מטורפים. הכל יכול לקרות. כרגע ממש לא".

או שיש כימיה וזה מתפוצץ, או שאין כימיה וזה לא.

"לא, לא נכון. כשאת עובדת עם מישהו אז את יודעת לעשות הפרדה. אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו לא הולכים רק לפי רגשות, אנחנו עובדים עם המוח. אנחנו מנהלים תוכנית רדיו יומית, יש לנו אחריות שזה יצליח, אנחנו רוצים שמערכת היחסים של העבודה שלנו תתפתח, ואם את שמה בפנים רגשות או נכנסת למערכת יחסים – זה יכול ממש לבלגן את הכל ואפילו להרוס את זה. זה לא רלוונטי, אבל הוא בחור מהמם".

ביום שמקצועית לא תצטרכו ללכת יד ביד, את לא שוללת?

"לא שוללת אותו. אני חושבת שהוא בחור מהמם. אני חושבת שהוא אבא מהמם, אני חושבת שהוא נראה טוב".