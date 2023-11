ניקול תקבור אותך, קניה: כשנה לאחר שהפך לאחד מהסלבס השנואים בעולם בעקבות אמירותיו האנטישמיות, קניה ווסט שוב נמצא בעין הסערה בדיוק בגלל אותו הנושא. בשבוע שעבר הראפר בן ה-46 הוציא שיר חדש, שבו הוא מתייחס להתבטאויות השנויות במחלוקת שלו - ואומר את המשפט השערורייתי: "איך אני אנטישמי? הרגע ז**נתי כלבה יהודייה".

אם זה לא הספיק, אתמול (שבת) פורסם סרטון שבו נראה ווסט לצד כוכב שנוי במחלוקת לא פחות, הזמר כריס בראון, כשהם מאזינים לשיר ורוקדים לצליליו - וספציפית לצלילי השורה האנטישמית שעוררה את זעמם של רבים ברשתות. "מה יותר דוחה? המילים או העובדה שקניה וכריס בראון חושבים שזה קורע מצחוק?", כתבה אשת העסקים ומומחית הכושר היהודייה טניה צוקרברוט בתגובה לסרטון. "אנטישמים, מזוכיסטים וחולים. תנו לתעשיית המוזיקה לראות את זה - שהם אף פעם לא יעבדו שוב", כתבו עוקבים אחרים.

Kanye West, Chris Brown, Ty Dolla Sign, Bump J, Vory, Cyhi The Prynce and more listening to Ye’s song "Vultures" at his party in Dubai. pic.twitter.com/Itl7wF0Uxt — XXL Magazine (@XXL) November 24, 2023

כמובן שגם בישראל הסרטון המדובר הצליח לעצבן אזרחים רבים - וביניהם ניצבת לא אחרת מניקול ראידמן, שבחרה לקחת את הכעס צעד אחד קדימה, ובימים אלה עמלה על כתב תביעה נגד ווסט. "נתראה בבית המשפט! כשאזכה בכסף אני אתרום לשיקום התושבים בעוטף עזה! אני אתבע אותך בשמה של כל אישה יהודייה על הפלנטה! התעסקת עם ה'כלבה' הלא נכונה! בוא נראה מי יז**ן מי!", כתבה אמש ראידמן בסטורי שלה.

בשיחה של ראידמן הבוקר (ראשון) עם mako סלבס, היא מסרה לנו שהיא ממש רצינית לגבי עניין התביעה - וכי היא עובדת עליה ממש בימים אלה. "עורך הדין שלי על זה. צריך עורך דין בפלורידה כי הוא חי שם והחוקים שונים - אבל צריך לשים לזה סוף. יש כמה סעיפים שאפשר לתבוע, כרגע מתחילים לנסח את התביעה. עורך הדין שלי בארץ מתחיל להניע את התהליך".