1. פלאיירים למכירת סמים

כולנו מכירים את הפלאיירים האלה, שמפרסמים סמים שונים ומשונים ונזרקים על המדרכה בהמתנה ללקוחות. הטרנד החדש בעיצוב הפלאיירים הוא לעטר אותם עם פניהן של מפורסמות - כמובן בלי שום אישור מהן. בחודש שעבר אור שפיץ נדהמה לגלות כי גם לה זה קרה - ומיד הבהירה לעוקביה באינסטגרם שאין לה שום קשר לדבר: "אני בהלם, זה זרוק בכל הרחוב, אני בשוק. יש כאן לינק, אל תיכנסו לזה. איזה אנשים רעים! מה זה הרוע הזה? מה נסגר עם אנשים?".

זמן קצר לאחר מכן, בעודה אוספת את כל הפליירים השקריים מהמדרכה, שפיץ הצליחה לתפוס שני גברים, שלכאורה היו אלה שחילקו אותם בעיר - והחליטה להתעמת איתם. כל זאת קרה בזמן שהיא מצלמת את פניהם ומבקשת מהעוקבים שלה לעזור לה בזיהוי שלהם.

"למה זרקתם את זה?", צעקה אור לעברם כשהיא מנסה למנוע מהם להיכנס לרכבם עם כל התכולה של הפליירים. "אני רואה את הארגז ואני רואה את הפרצוף שלי על כל הקלפים האלה. למה זרקתם את זה? אני אגיש נגדך תלונה במשטרה. תביא לי את הארגז עכשיו. אני הרגע מזמינה לך משטרה! תביא לי את הארגז הזה, חוצפן", המשיכה. השניים בסופו של דבר הצליחו להיכנס לרכב, אך אור לא ויתרה, המשיכה לצלם אותם - וניסתה לפתוח את דלת המכונית שהייתה נעולה כמו לוחמת אמיתית.

בדצמבר האחרון הדבר קרה גם לאביבית בר זוהר, שלא הופיעה על פלאייר - אלא הוזכרה בשמה המלא בהודעה אסמס שמקדמת מכירת סמים. בר זוהר התעמתה עם המוכרים, שענו לה: "סליחה חיים שלי, אני מוחק, את אלופה ומספר 1. לא היה פה שום דבר שלא היה צריך להיות, אני מבקש ממך מחילה". "מחילה? זה נראה לכם מצחיק?", כתבה להם בר זוהר, "תמחקו מיד כל דבר שקשור אליי, אני מלווה בסוללה של עורכי דין, אני לא אוותר לכם".

צילום: instagram

גם אופירה אסייג הפכה בעל כורחה לכוכבת סמים בטלגרם, או כלשון ההודעה: "קרנבל הסמים של אופירה". "הם נפלו על הבחורה הלא נכונה", הגיבה אופירה בתוכנית שלה, "הם נעצרו, חלק מאותה חבורה. התלוננתי במשטרה, משטרת ישראל מטפלת בזה. אף אחד לא ישתמש בשם שלי לשווא".

מתחקיר שערכה מערכת "חי בלילה" התגלה כי השימוש בשמה של אופירה הגיע כנקמה אחרי שהצהירה באחת מהתוכניות אותן היא מגישה לצד אייל ברקוביץ' שהיא נגד לגליזציה. "אני פוחדת על הילדים שלי", אמרה כשאירחה את גדי וילצ'רסקי, פעיל חברתי בתחום הלגליזציה.

"ראיתי לא מזמן שאופירה אירחה את גדי וילצ'רסקי", אמר סוחר הסמים שמשתמש בשמה של אופירה אסייג, "היא אמרה שהיא לא רוצה שהילדים שלה יעשו סמים, אז הראיתי לה שגם אם היא מוכרת סמים זה לא כל-כך נורא. הרבה אנשים פונים אליי בעקבות השם וצוחקים 'איפה ברקו, הוא גם בעסק או שהוא מתחרה?' וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שהיא צריכה לקחת את זה בכיף". אנחנו חושבים שיהיה כיף לראות אותה מכסחת אותו בבית המשפט, אבל כל אחד והכיף שלו.

צילום: מתוך אינסטגרם, instagram

2. חרצובות לשונה של דורין אטיאס

לשונה החדה של אטיאס המיטה מכה על המשפיעניות באינסטגרם בפברואר האחרון, עם המשפט המפורסם: "אתן לא משפיעניות, אתן מוכרניות בשוק". הסטייליסטית ואושיית האופנה הגיעה להתארח בפודקאסט "אש" מ"בית הפודיום", שם הביעה ביקורת חריפה ונוקבת במיוחד על עידן המשפיעניות וכוכבות הרשת באינסטגרם - וכינתה את התופעה כזילות במילה "השפעה".

לטענתה, אדם שקורא לעצמו "משפיען" צריך להיות בעל השפעה אמיתית על אנשים ולהשפיע על העוקבים שלו בנושאים חשובים ומהותיים בחיים שלנו - ולא להתבייש להביע דעה פוליטית. "היום קורים דברים גדולים בעולם: הפיכה משטרית, בעיות בנייה בתל אביב, מערכות יחסים בין אנשים. לדבר את האמת, לבוא נקי - זאת השפעה.

את קוראת לעצמך משפיענית? איפה אתן בזמן אמת חוץ מלז**ן לאנשים את הארנק?! רק קודי קופון בראש שלכן. אתן מוכרניות הכי זולות, אתן לא משפיעניות. להשפיע זה דבר גדול. אפס אחריות כלפי אנשים שחושבים שהם צריכים קרם לחור של התחת ב-700 שקל. העיקר הבאת להם קופסה".

אטיאס המשיכה לתקוף את אותן המשפיעניות - ולא חסכה לרגע במילים. "הן גם מעזות לקרוא לעצמן בשמות כל-כך מפוצצים. איפה אתן כשצריך אתכן? זה ידוע שאנשים שיש אחריהן חצי מיליון עוקבים - אנשים רוצים לשמוע את דעתם. יש להן אחריות כלפי העתיד של הילדים שלנו. אם הן יגידו שהן לא רוצות להתערב פוליטית - אני אכבד את זה. אבל אל תקראי לעצמך משפיענית, נשמה. את מוכרת בשוק. זה גם נהיה ערוץ הקניות. כל אחת שילדה נהייתה מומחית לילדים. אין יותר מומחים, יש זילות למומחים - היום מי שמומחה הוא טמבל".

View this post on Instagram A post shared by הפודיום+ (@hapodium_plus)

אטיאס נכנסה בהמשך גם באומנים שנמנעים מלהביע דעה פוליטית כדי לא לפגוע לעצמם בעסקים: "כל מה שקורה עכשיו עם ההפיכה, כשאומנים אומרים 'אבל אני אומן ויש לי קהל, אני לא יכול להביע את דעתי' - גם לאינסטלטור יש קהל וגם לחנווני יש קהל וגם למורה בבית הספר יש קהל. מי אתם שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם?".

היא המשיכה: "לכולנו יש קהל, אבל עכשיו עוד שנייה לא יהיה לנו קהל. ניסן שור כתב באיזו כתבה ב'הארץ': 'למה מעניין אותי מה ריטה חושבת על ההפיכה?'. אז למה מעניין אותך מה משה מועלם חושב על ההפיכה? זה ברור מה הדעה שלי על ההפיכה הזאת - וגם אני אגיד אותה בקול גדול ובקול תרועה. אבל איך יהיו חצי מיליון אנשים ברחובות אם לא מעניין אותי מה ריטה חושבת ולא מעניין אותי מה משה חושב? ריטה same-same כמו משה. למה להגיד 'לא מעניין אותי מה ריטה חושבת, היא אומן, שתמשיך לשיר'? אז הוא אינסטלטור, שימשיך לשאוב מים מהבאר. אני לא מבינה את זה. איך יהיו חצי מיליון אנשים ברחוב אם זה לא מעניין כי הוא אומן? כולם מעניינים!".

3. השריפה בבית של אלי פיניש

לפני כחודשיים ספג אלי פיניש אובדן קשה, כשביתו הפרטי בנתניה עלה באש. על פי דוברות כבאות והצלה לישראל, לוחמי האש פעלו לכבות את השריפה בבית הפרטי שבער כליל. מדיווח מפקד המשמרת של כוח הכיבוי וההצלה עולה כי השריפה הייתה בגג המבנה, והיא הובילה להתפשטות האש גם במבנה הסמוך.

View this post on Instagram A post shared by Eli Finish (@elifinish)

צוותי הכיבוי ביצעו פעולות לאיתור וסריקה אחר לכודים, ובמקביל ביצעו פעולות לביצוע שחרור עשן וכיבוי מוקד השריפה. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא לכודים וללא נפגעים, אך הבית נהרס כליל - והנזק שנגרם לנכס הוא חמור מאוד.

ביתו של פיניש לאחר השריפה | צילום: באדיבות כבאות והצלה בישראל

4. הסרט של סטטיק: מכה לבן אל

סטטיק ובן אל היו הפאוור קאפל המוביל של הפופ הישראלי במשך שנים, אך הגירושים שלהם הסתיימו בטון צורם. סטטיק קידם את אלבום הסולו שלו עם סרט דוקו בשם "לירז - החיים החדשים של סטטיק", ובו נחשפו ההודעות שבן אל שלח וגרמו טכנית לפירוק הצמד. בנוסף, הסרט גם חשף לראשונה ריבים קשים בין השניים.

הוויכוח הקולני ביותר ששודר (אותו סטטיק דווקא הגדיר כ-2 בסולם של סטטיק ובן אל) התרחש אחרי הופעה ב-2017, כשבן אל לא היה מרוצה מתפקוד הרקדנים באותו הערב. הוא נזף בהם על כך שיצאו ערב קודם, ולכן היו עייפים ולא תפקדו על הבמה. בן אל, שציפה לתמיכתו של סטטיק - לא קיבל אותה: "אתה לא יכול להגיד לאנשים לא לצאת בזמן החופשי שלהם, אתה חי בסרט" אמר סטטיק על המקרה.

הדבר עצבן את בן אל במיוחד כי לטענתו סטטיק העיר בעצמו קודם לכן על תפקוד הלקוי של הרקדנים באותו ערב: "אתה הכי שקרן בעולם. זה מעלה לי את הסעיף. בהופעה היום אמרת: 'כן, הם גמורים'. אין לי כוח שבהופעות אתה אומר משהו אחד, ופה אתה אומר משהו אחר. אני לא רוצה לדבר. תורידו אותי. תעצרו".

בן אל דרש לרדת מהוואן וסטטיק הציע לחזור הביתה במכונית נפרדת. בירידה מהוואן סינן סטטיק לעבר בן אל: "תמיד כשאתה כועס עליי, תזכור מי כותב לך את המוזיקה". על כך ענה בן אל: "תזכור מי הביא לך את הפרנסה". אאוץ'. הסרט פגע בתדמית של בן אל, שאחרי השידור כתב באינסטגרם שלו: "למטבע יש שני צדדים. לאמת יש צד אחד". סטטיק הגיב בסטטוס משלו זמן קצר לאחר מכן: "Be careful what you wish for", עם אימוג'י צוחק.

סטטיק מדבר על היחסים עם בן אל | צילום: "לירז - החיים החדשים של סטטיק", קשת 12

5. ספר הזיכרונות של הנסיך הארי והדוקו שלו ושל מייגן: מכה למשפחת המלוכה

הארי הוא בן המלוכה הבריטי הראשון לכתוב ספר זיכרונות, ובהתאם תזמן מסע יח"צ אינטנסיבי מאוד לקידומו. במהלך המסע נחשף גם כי הספר נכתב ללא ידיעתה של משפחת המלוכה, כולל אביו המלך צ'ארלס - שגילה עליו ממדורי הרכילות. אפשר להבין את הבחירה של הארי לא לספר לאביו על הספר השנוי במחלוקת, כי בתוכו הנסיך התבטא נגד אביו ומגד אחיו וויליאם בצורה חסרת תקדים, ואף אמר כי צ'ארלס "העביר לו בגנים כאב וסבל".

בספר הארי טוען כי אחיו, הנסיך וויליאם, תקף אותו פיזית בעקבות ויכוח על מייגן, אותה ויליאם תיאר כ"קשה", "גסה" ו"שוחקת". לדברי הארי, העימות בין השניים החריף עד שוויליאם "תפס אותי בצווארון, קרע את השרשרת שלי והפיל אותי לרצפה". עוד כתב הארי בספר כי העימות הפיזי התפתח לאחר שיחה בין השניים שבו הוא האשים את ויליאם בכך שהוא מתנהג כמו יורש, מבלי להבין מדוע אחיו לא מוכן להיות ה"גלגל הרזרבי" (Spare, כשם הספר) שלו.

מכר 1.43 מיליון עותקים. ספר הזיכרונות של הארי "Spare" | צילום: Matt Cardy, getty images

לדברי הארי, ויליאם זעם מאוד לאחר שהוא הטיח בפניו שהוא חוזר על "נרטיבים של התקשורת" בנושא מערכת היחסים שלו עם מייגן. בשלב מסוים העימות המילולי עבר לאלימות פיזית. לדברי הארי, לאחר שוויליאם הפיל אותו לרצפה, "נחתי על הקערה של הכלב שנסדקה מתחת לגבי וקיבלתי שריטות. שכבתי לרגע המום ואז קמתי על רגליי ואמרתי לו לצאת". הארי מספר שוויליאם דחק בו להכות בחזרה תוך שהוא מזכיר לו ריבים שונים שהתפתחו ביניהם בילדותם, אך הוא סירב לעשות זאת. לדבריו, וויליאם עזב את המקום, ואז חזר והתנצל.

כאילו שזה לא מספיק, הארי ומייגן חתמו על חוזה עם נטפליקס להפקת סרט טלוויזיה על חייהם. הסרט מספר את סיפור האהבה שלהם, וגם שופך לא מעט רפש על בית המלוכה. אחת מהמרואיינות בסדרה מסבירה ש"הייתה מלחמה נגד מייגן, כדי שתתאים לאג'נדות של אנשים אחרים", ומרואיין אחר מבהיר כי היחס העוין שמייגן ספגה ממשפחת המלוכה נבע מגזענות: "זה עניין של שנאה, זה עניין של גזע".

וויליאם והארי בחתונה של פיפה מידלטון, 2017 | צילום: יחסי ציבור

6. התסמונת על שם בל: הסלבס מקבלים שיתוק בפנים

מיכל אנסקי חשפה ב-2019 כי היא סבלה מתסמונת על שם בל (פציאליס), שגרמה לשיתוק בחצי מפניה. באינסטגרם היא כתבה: "זה קרה כשעליתי על המטוס ארצה עם כאב אוזניים (בדיעבד התעקשות וטעות איומה) שמתי את הראש על החלון והתעוררתי למציאות בה חצי מהפנים שלי משותקות, הדיבור לקוי וחוש הטעם רדום. הובהלתי מהשדה ישר לאיכילוב; הרופאים קראו לזה שיתוק ע"ש בל והבטיחו שזה יעבור תוך כמה ימים. אני מחכה שהתרופות ישפיעו, שהסימפטומים יחלשו, ומנסה להבין מי אני עכשיו בלי חיוך, מילה, טעם?".

בסרטון שהעלתה בפברואר האחרון, שיתפה בהתמודדויות שלה מאז, וחשפה: "יש נשים שמורחות חומצות בחורף לפני הסרום ויש כאלה ששמות קרם לילה, יש פייס יוגה ויש מכשיר אינפרה למיצוק העור. האישה הזו, שאתם רואים כאן, מנהלת כאן שגרה קצת אחרת והאישה הזו היא אני. זו שגרת הערב שאני אמורה לנהל מדי ערב בסוף יום. כי אם באותו היום דיברתי, אכלתי, התאמנתי, חשבתי או הייתי באזור קר או עם מזגן - אז בערב, השרירים שלי בצד ימין של הפנים נתפסים. חזק".

View this post on Instagram A post shared by Michal Ansky (@michalansky)

שנתיים לאחר מכן גם אנה זק חשפה כי לקתה בשיתוק - שהסביר היעלמות ממושכת שלה מהרדאר. גם אצלה זה הופיע יש מאין: בוקר אחד היא קמה עם חצי פנים משותקות, פה עקום וכאב חזק בראש ובעיניים. "העין לא הפסיקה לקפוץ, הרגשתי נימול בפנים, כמו כשיש נמלים ברגליים, והשפה שלי הייתה עקומה. הבנתי שמשהו לא בסדר, נלחצתי", תיארה.

במיון, אנה אובחנה עם התסמונת הנדירה. "זה נפל עליי משום מקום, הייתי בהלם מוחלט", הודתה, "הרגשתי אבודה. הרופאים אמרו שהשיתוק יחמיר בימים הקרובים ושלא יודעים כמה זמן זה יימשך. זה הפיל אותי, התקשתי לעכל את זה. הרגשתי אבודה".

צילום: instagram

אחרי כמה שעות שבמהלכן טופלה בסטרואידים, אנה שוחררה לביתה. השיתוק בפניה רק הלך והחמיר, עד כדי כך שהתקשתה לאכול או לדבר. "לא הצלחתי לבצע את הפעולות הכי פשוטות", תיארה, "חצי פה לא פעל, לא משנה כמה התאמצתי. לא הצלחתי לבטא את האותיות פ', ב', מ' כי השפתיים היו משותקות". בסופו של דבר, תודה לאל, אנה הגיעה להחלמה וחזרה לעצמה.

גם ג'סטין ביבר, אגב, לקה בשיתוק בפנים - חלק מתסמונת אחרת בשם רמזי-האנט. תסמונת זו היא התפרצות שגורמת לעוויתות, ומקורן באוזן או בפנים, בראש, צוואר וכו'. במקרה של ביבר ההתפרצות התרחשה באזור האוזניים - מה שהוביל לשיתוק בפניו. "אתם בטח יכולים לראות את זה על הפנים שלי, יש לי תסמונת שתוקפת את העצבים שלי באזור האוזניים, וגורמת לעוויתות בפנים שלי", סיפר לראשונה ביבר בקיץ שעבר. "כמו שאתם רואים, עין שמאל שלי לא ממצמצת, ואני גם לא יכול לחייך. הנחיריים שלי לא זזים. יש שיתוק מלא בצד ימין של הפנים שלי". למרבה המזל, גם מצבו של ביבר הספיק להשתפר מאז.

7. חובות העתק של של שר פיטנס

שר פיטנס הייתה אימפריה של כושר, לא פחות - אבל גם אימפריות נופלות. בחודש שעבר היא הגישה בקשה להקפאת הליכים בשל חובות על סך 24 מיליון שקלים, ויום למחרת הודיעה ללקוחותיה על הפסקת פעילות בכל הסניפים. "לאחר ימים קשים ומאבק משפטי לא קל מול חברות האשראי והבנקים, לצערנו הרב אני נאלצת החל ממחר לעצור את הפעילות בסניפים", כתבה. לטענתה של שר, החברה נכנסה לקשיים בעקבות הקורונה, ולפי הטענות נשארה חייבת יותר מ-4 מיליון שקלים על שכירות.

צילום: באדיבות חדשות 12

רשת הולמס פלייס הייתה במגעים לרכישת רשת מכוני הכושר של שר פיטנס עבור 2.2 מיליון שקל, והעסקה כבר אושרה על ידי בית המשפט כשרשת גוד פארם, בבעלות רמי לוי והמייסדים אדם פרידלר ואוהד סנדלר, נתנה הצעה בגובה 2.86 מיליון שקל. קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס, מסרה: "לאחר הדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט, בו הבנו כי שר סנדה התנהלה מולנו בצורה לא מקצועית הנהוגה בעולם העסקי וחזרה בה מההסכם שנחתם מולנו אשר קיבל את אישור בית המשפט, החלטנו לבטל לאלתר את הצעתנו לרכישת הפעילות של הרשת שלה. חג חירות שמח לכל עם ישראל".

אבל אל דאגה - פיטנס סגרה את העסקה עם רמי לוי וגוד פארם. "זֶה־הַיּוֹם עָשָׂה יְהוָה נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ", פתחה שיר סנדה את הפוסט באינסטגרם בו היא מופיעה עם רמי לוי ואנשי גוד פארם, שרכשו את הרשת אותה ניהלה. "אנחנו הולכים לעשות דברים גדולים ומשמעותיים ואני מודה על הזכות להתחבר לאנשים מדהימים שזכיתי להכיר ולהכניס לחיי", כתבה. "אנחנו רוצים להגיד שאומנם הייתה פגיעה רגעית אבל בסופו של יום הלקוחות יקבלו מודל משופר. שילוב הכוחות יאפשר לנו להציע ערך טוב יותר ממה שהיה עד היום", מסר אדם פרידלר, מבעלי רשת גוד פארם ל-mako. "כל הלקוחות ששילמו יקבלו חודש מתנה. בנוסף יקבלו עוד הטבה בגוד פארם. כל מי שירצה לחזור מהצוות נקבל אותו בשמחה". ככה עושים מהחובות לימונדה.

8. החתונה של נטע ברזני: מכה לאורחים שלה

נטע ברזני החליטה לחלום בגדול ולערוך חתונה בת חמישה ימים בדובאי עם בחיר ליבה גרי דהן. עבורה מדובר בברכה; המכה היא דווקא לאורחים, שנדרשו לשלם כל אחד 6,000 שקלים כדי לכסות את עלויות הטיסה והלינה. אל החתונה הוזמנו 100 האנשים הקרובים ביותר לזוג, ביניהם משפחה ומעגל חברים מצומצם - ונראה שלא כולם הסכימו לספוג את המכה. ברזני שיתפה מדובאי (ולאחר מכן מחקה) טיקטוק עוקצני בו כתבה: "כשהתחתנת בדובאי ואת מגלה ש-30% מהאורחים לא שמו מעטפה". אופסי.

צילום: אור גפן, יח"צ

9. מכת הפרידות ניחתת על הביצה

זו לא תקופה מדהימה לאהבה, לא כשכל כך הרבה זוגות מפורסמים ואהובים מחליטים להפריד כוחות. שרית פולק וסטטיק נאלצו לצפות בעצמם בפרק של "הזמר במסכה" - אחרי שכבר פירקו את החבילה; דנה פרידר ואריאל פרדו התגרשו אחרי פחות משנתיים של נישואים; ובכלל, בשנה האחרונה הייתה לבתי הדין הרבנים לא מעט עבודה, כי הם לא הזוגות היחידים ששברו לנו את הלב.

אל כל אלה נוספו יוליה פלוטקין ושחר עוז; משפיענית הרשת החרדית ליבי נחימובסקי ובעלה; קובי מימון ואשתו (לשעבר) קרן; נגה ניר נאמן ובעלה; ריס ווית'רספון ובעלה; ג'יזל בונדשן וטום בריידי; אמרטה ובעלה סבסטיאן ביר מק'קלארד, ועוד רבים וטובים שהצליחו להפתיע גם אותנו.

ואם חשבתם שבזה זה נגמר אז לא. עוד נפרדו השנה: אביב גפן ושני פרידן, שכבר חובקת בן זוג חדש; איתי טיראן ומלאני פרס; ציפי רומנו ונעה משאש; טיילור מלכוב ולירן דנינו; אנה זק ורועי סנדלר; דנית גרינברג וברק חקמט; תום חיימוב וליה נגה; שאקירה ופאקינג ג'רארד פיקה; קים קרדשיאן ופיט דיווידסון; קנדל ג'נר ודווין בוקר; קיילי ג'נר וטראוויס סקוט; והרשימה עוד ארוכה ארוכה, אבל כבר הגיע ליל הסדר.

10. הפה של קניה ווסט: מכה ליהודים (ולעצמו)

ונסיים עם מכה שעד עכשיו לא התאוששנו ממנה, והיא הטרלול שנקרא קניה ווסט. הראפר המצליח סיפק לנו לא מעט תובנות מעניינות על עולמו הפנימי בזכות אמירות כמו "אני אוהב את היטלר"; "יהודים, תסלחו להיטלר עוד היום"; וכמובן הלהיט "אני יכול להגיד דברים אנטישמיים ואדידס לא יכולים לזרוק אותי", שאחריו אדידס מיהרו לזרוק אותו. ווסט, כזכור, אובחן כסובל מהפרעה דו קוטבית, אבל גם היא לא מצדיקה את פסטיבל השלשול המילולי שיצא לו מהפה בתקופה האחרונה, שגרם לביטול נרחב שלו בישראל ומחוצה לה - ולקריסה של האימפריה שלו.

יושב ותוהה מה הוא לא עשה נכון. קניה ווסט | צילום: Photo by MEGA/GC Images

הדבר המצחיק הוא שעם כל הכעס, אי אפשר שלא להיות גם קצת משועשעים מהדמות המטורללת של ווסט - וההוכחה הניצחת לכך ניתנה ממש לאחרונה. אחרי שטינף על יהודים בכל פלטפורמה אפשרית, בשבוע שעבר התחבר קניה ווסט לאינסטגרם וכתב את המילים הבאות: "אף אחד לא צריך לקחת את הכעס שלו על אחד או שניים ולהפוך אותו לשנאה כלפי מיליוני אנשים חפים מפשע. אף נוצרי לא יכול להיות מתויג כאנטישימי - כי ישו היה יהודי". מה חולל את השינוי הזה בתפיסותיו? הסרט "רחוב ג'אמפ 21".

"צפיתי בג'ונה היל בסרט 'רחוב ג'אמפ 21', וזה גרם לי לאהוב יהודים שוב", כתב ווסט בתחילת הפוסט, וחתם אותו ב"תודה ג'ונה היל, אני אוהב אותך". כמו שהגיבה גיתית פישר, "נחכה שהוא יראה את סיינפלד - הוא עוד יתגייר", ובאמת שבשלב הזה לא מדובר בתרחיש כל כך רחוק מהמציאות.