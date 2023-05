בזמן שישנתם: השחקנית האמריקאית ממוצא יהודי, ג'ואי קינג (שמוכרת לכם בעיקר מסדרת הסרטים "דוכן הנשיקות", "וושינגטון על הכוונת" ו"רמונה וביזוס") הגיעה השבוע לביקור בארץ הקודש - ובימים אלה עושה את תל-אביב כמו תיירת אמיתית.

קינג בת ה-23 ממש לא לבד, ומי שמבלה איתה במהלך הימים האחרונים בישראל הם חבריה הטובים, השחקנים עמית רהב, הדס ירון וליאור אשכנזי - ששיחקו לצדה בסדרה "We Are The Lucky Ones". ג'ואי העלתה פוסט לחשבון האינסטגרם שלה, שבו שיתפה מספר תמונות מחוויותיה בעיר הגדולה - וכתבה: "אני?! עושה חיים משוגעים בתל אביב".

החומוס במערכה הראשונה. השחקן ליאור אשכנזי, על התיעוד: ג'ואי קינג | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של ג'ואי קינג, instagram

אלא שהייתה תמונה אחת בפוסט של קינג שלא יכולנו להתעלם ממנה - השחקנית (האמיצה, יש לומר) בחרה לקעקע על העורף החלקלק שלה את המילה "חומוס". מי שאחז את ידה של ג'ואי בזמן ההתקעקעות הוא הבסטי, עמית רהב - שגם, תודה לאל, תיעד את הרגעים האלה בסטורי שלו. החומוס במערכה השנייה. הפעם לא על השולחן, אלא על העורף של קינג | צילום: מתוך האינסטגרם של ג'ואי קינג, instagram צילום: מתוך האינסטגרם של עמית רהב, instagram

בסטיז. עמית רהב וג'ואי קינג | צילום: מתוך האינסטגרם של עמית רהב, instagram

ובכן, בימים שאמנים בינלאומיים מבטלים הופעות בארץ על ימין ועל שמאל ונכנעים ללחץ של ארגונים אנטי-ישראליים, אנחנו ממש מעריכים את האהבה של ג'ואי קינג לארץ - וגם לחומוס כנראה - אבל נראה לנו שקצת הגזמת, לא? עדיין אוהבים אותך.