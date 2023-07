ביוני שנת 2019, הדוגמנית נטע אלחמיסטר התחתנה עם הכדורגלן רמי גרשון, וכל הסלבס בביצה באו להרים. כעת, ארבע שנים אחרי החגיגה הגדולה, הזוג היפה בישר לעולם על היריון ראשון - וההתרגשות גדולה.

אלחמיסטר העלתה תמונה מתוקה לעמוד האינסטגרם שלה, בה היא ובעלה רמי מחזיקים ידיים ומראים לעולם את תמונת האולטרסאונד המתוקה של הבייבי. אלחמיסטר הוסיפה לתמונה המרגשת את הכיתוב: "Can’t wait for you to be our everything" - "כבר לא יכולים לחכות שתהיה הכל בשבילנו".

צילום: מתוך אינסטגרם, instagram

החדשות המשמחות מגיעות כארבע שנים אחרי אירוע החתונה של השניים, שהיה אחד האירועים המסוקרים של השנים האחרונות, ומי שהופיע בחתונה שלהם היה לא אחר מעומר אדם. כמובן שכל החברות של אלחמיסטר באו לפרגן, ביניהן נעה בני, קורל סימנוביץ', בר זומר, אנה זק, יעל שלביה, נועה קירל ועוד. מזל טוב להורים לעתיד.