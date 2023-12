הכוכבת והנציגה הישראלית שלנו אי שם בהוליווד גל גדות בהיריון רביעי. היא ובעלה ירון ורסנו מצפים לבייבי מספר ארבע אחרי 3 בנות: אלמה בת ה-11, מאיה בת ה-6 ודניאלה בת השנה וארבעה חודשים.

החדשות האלה מגיעות בעקבות תמונות פפראצי של גדות ובעלה בלוס אנג'לס, שהגיעו בשעות האחרונות לאתר Daily Mail - ובהן הכוכבת נצפתה עם בטן הריונית של ממש - ונראה שהיא כבר ממש לא מסתירה יותר."גל גדות ובעלה ירון ורסנו עושים את דרכם למלון שאטו מרמונט בלוס אנג'לס. אחרי שכוכבת 'וונדר וומן' קראה לאו"ם לדרוש מחמאס לשחרר כל חטופה ישראלית במיידי".

Gal Gadot and husband Jaron Varsano head to LA's Chateau Marmont ... after Wonder Woman star calls on UN to demand Hamas release every female hostage immediately https://t.co/9rkKzwKQmx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 5, 2023

כזכור, גדות הביאה לעולם את בתה השלישית דניאלה ביוני 2021, כשבישרה על החדשות המרגשות בעמוד האינסטגרם שלה ושיתפה תמונה מרגשת עם בעלה והבנות. כעת, גדות מצפה לילד נוסף - ואנחנו בהתרגשות שיא. בשעה טובה.

View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

מאז שהחלה המלחמה בישראל, גל גדות החליטה לקחת חלק פעיל בהסברה הישראלית ולהעלות באופן יומיומי תכנים הסברתיים על המצב לעמוד האינסטגרם שלה אל מול 109 מיליון עוקבים. בין התכנים העלתה גם את רשימת החטופים בשבי חמאס וגם את סיפוריהם של אלו שנרצחו מאז מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר.

רק אתמול (שני) גדות פרסמה פוסט חריף נגד האו"ם ארגוני הנשים בעולם - שמאז אותה שבת שחורה לא גינו או עמדו לצד מדינת ישראל, זאת על אף ההוכחות שנשים ישראליות רבות נאנסו באותו היום ונאנסות עד היום על ידי חמאס. "זה הרגע שלנו, כנשים ובעלות בריתן, לפעול. אני מתחננת בפני כל אלה שעשו כל כך הרבה למען זכויות נשים ברחבי העולם - בבקשה הצטרפו לדרישה שחמאס ישחרר כל אישה בודדה בת ערובה - מיידית", כתבה.