בשבוע שבר הגיעו דיווחים על כך שאיל ההון ומנכ"ל אקס (טוויטר) אילון מאסק מתכנן להגיע לישראל על מנת לחזות בהרס והחורבן שהותיר הטבח של שבעה באוקטובר. הבוקר (שני) הוא נחת בשדה התעופה בן-גוריון ולווה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו שהצטרף אליו לסיור ביישובי עוטף עזה.

המיליארדר השנוי במחלוקת, שהגיע לישראל לביקור של פחות מ-24 שעות, נראה מסייר בקיבוץ כפר עזה לצד ראש הממשלה, מלווה בצוות גדול של אנשי צבא. את החיבור בין מאסק לראש הממשלה עשה לא אחר מאשר כוכב ה-NBA הישראלי עמרי כספי - שברגעים אלה נמצא יחד עם מאסק בלשכתו של ראש הממשלה.

נתניהו ואילון מאסק בקיבוץ כפר עזה | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

בהמשך היום, צפויים מאסק ועמרי להיפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג - ולאחר מכן מאסק גם ייחשף לסרט הזוועות של דובר צה"ל, שהוקרן לפני כשבועיים לבכירים בהוליווד. לסיו, אילון אמור גם להקליט פודקאסט עם נתניהו - לקראת הערב הוא כבר יעשה את דרכו חזרה לנתב"ג וישוב לארה"ב. צילום: פרטי

צילום: פרטי

⚡️Elon Musk, who told me to stay “neural” 2 months ago (I am Lebanese, that’s impossible), is now in “Israel” visiting PM Netanyahu. pic.twitter.com/VR1fVzwSE5 — War Monitor (@WarMonitors) November 27, 2023

הביקור של מאסק בישראל מגיע לאחר שהואשם בשורה של התבטאויות אנטישמיות בתקופה האחרונה - ואולי כעת הוא יצליח לשקדם במעט את תדמיתו מול הקהילות היהודיות בעולם. רק לפני כשבועיים האיש העשיר ביותר בעולם הביע הסכמה עם תיאוריית קונספירציה שמאשימה את היהודים בהפצת שנאה נגד לבנים בציוץ שפרסם ברשת החברתית טוויטר (כיום אקס) שבבעלותו.

מאסק, שהוא גם בעל השליטה בחברת הרכב החשמלי הפופולרי טסלה, הגיב לפוסט שבו נכתב כי "קהילות יהודיות דחפו בדיוק את השנאה הדיאלקטית הזאת נגד אנשים לבנים שהם טוענים שמופנית כלפיהם. לא מעניין אותי איך קהילות יהודיות מערביות מבינות עכשיו איך עכשיו המונים של מיעוטים שלא כל כך אוהבים אותן מציפות את המדינה". מאסק הגיב לפרסום הזה במילים "אמרת את האמת".

אילון מאסק | צילום: Chesnot/Getty Images

בהמשך מאסק הוסיף על דבריו, וכתב כי הליגה נגד השמצה - ארגון שנלחם באנטישמיות - תוקפת באופן לא הוגן את המערב, למרות שרוב המערב תומך ביהודים ובמדינת ישראל. הסיבה לכך, לפי מאסק, היא שהם לא יכולים לבקר קבוצות מיעוט אחרות שהן האיום העיקרי על אותם יהודים. "זה לא נכון וזה צריך להיפסק", צייץ.