בספטמבר 2021 סיוון קליין - מי שהייתה מלכת היופי של ישראל לשנת 2003, ומאז הספיקה גם להיות מנחה ומגישת טלוויזיה ורדיו, עורכת דין וגם שחקנית - חשפה כי היא עובדת על טייטל נוסף: אחות מן המניין. קליין שיתפה כי תמיד בער בה החלום להיות מיילדת - ואחרי לידת בנה, היא הבינה שהיא לא רוצה לוותר על כך.

כעת, אחרי לימודי תעודה ארוכים ומייגעים, קליין משתפת בהתרגשות כי הלימודים סוף סוף הושלמו. מהיום אמרו: "האחות סיוון קליין". "Do you wanna see me nurse?", כתבה סיוון בשנינות שיא בפוסט שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה - כמחווה לשיר "יוניקורן" של נועה קירל.

"כשבנו נולד, נולד גם החלום להיות אחות. והחלום, כמו בנו, השביל לאיטו בפגייה של החיים. לא כל החלומות נועדו שיגשימו אותם. על אלה שכן - אל תוותרו. ארבע שנים אחרי שנולד, התיישבתי אצל המזכירה בבית הספר לאחיות באיכילוב. היא הייתה כל-כך מופתעת שלא רשמה אותי בהתחלה. קאט. שנים אחרי. על הבמה. אין כתר. אין מצלמות. מהיום, גם אחות".

בשיחה שלנו היום עם סיון, בדקנו איתה האם זה אומר שהחל מעכשיו היא הולכת לשים בצד את הקריירה הטלוויזיונית: "זה לא במקום עולם הבידור, זה בנוסף. שילבתי בזמן הלימודים - וגם קדימה אני מתכננת לשלב את ההנחיה בטלוויזיה שזה חלק ממני יחד עם עבודה בבית חולים. זה כנראה היה חלום ילדות נשכח. כשילדתי את בנו הוא היה פג. בפגייה האחות שטיפלה בו סיפרה לי שעשתה הסבה מעריכת דין והיום עובדת כאחות וזה היה הזרע הראשון. אחרי ארבע שנים נרשמתי ללימודים, אתמול סיימתי שנתיים וחצי קשוחות אינטנסיביות - ואני אחרי המבחן הממשלתי שמסמיך".