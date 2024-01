לציון 100 ימים שבהם החטופים עדיין נמצאים בשבי חמאס, ביניהם ישנן חטופות שעל פי הדיווחים עוברות התעללות מינית ואונס, דנה רון החליטה לפרסם בעמוד האינסטגרם סרטון שלה בעירום, כשהיא ישובה על פסי רכבת שנעה במהירות וברקע נעשית ספירה מ-1 ל-100. בסוף הסרטון מופיע הכיתוב "Help" וגם "Bring them home Now". הסרטון מלווה בקולה של אגם גולדשטיין אלמוג, שנאמה אתמול בעצרת של מטה משפחות החטופים בת"א.

רון לא הסתפקה רק במיצג שמראה אותה עירומה - וכתבה: "100 ימים של התעללות מינית קשה. 100 ימים של התעללות פיזית-סדיסטית. 100 ימים של טרור ופחד. 100 ימים של חושך שכל יום הוא נצח. 136 חטופים נמצאים בעומק עשרות מטרים מתחת לאדמה, בתוך קבר מבטון, בלי אוויר, בלי אור, בלי תרופות, בלי אוכל, בלי יקיריהם בשבי חמאס ודאעש בעזה. ב-7.10.23 חמאס והג'יהאד האסלאמי יצאו לטבח והרג המוני, אונס ברוטאלי, רצח סדיסטי וחטיפות של אזרחים חפים מפשע מביתם, מפסטיבל מוזיקה, ומאז מבצעים כבר 100 ימים פשעים נגד האנושות ורצח עם. זה בלתי נתפס ובלתי נסבל".

עד מהרה, רון קיבלה תגובות מעורבות באשר לסרטון העירום. "לחרא הזה לא הייתי קוראת מודעות, כן הייתי קוראת לזה פרובוקטיביות וניסיון למצוא עוד כמה כותרות, ובצורה כזו לא מעלים שום מודעות לשום דבר, רק מעלים מודעות לפיגור של אנשים", כתבה עוקבת אחת נגד רון. "מעריכה את הנכונות. פחות הבנתי את הקטע שאת מצטלמת עירומה עם הגוף שלך. בעיניי ממש מיותר. המסר עובר גם בלי התמונות האלו", הגיבה עוקבת אחרת. "היה אפשר להעביר מסר גם מבלי להיות עירומה! מה הקשר עירומה?! להזדהות עם הנאנסות?! זאת המטרה? היית יכולה לזעזע עם בגדים קרועים או עם דם. רצית להעביר מסר, או שרצית להעביר מסר איך את נראית? סרטון ממש מיותר!", הוסיפה מגיבה שלישית.

בשיחה שלה היום (ראשון) עם mako סלבס, רון מסבירה מדוע בחרה להעלות סרטון בעירום: "100 ימים בשבי, 100 ימים שחלק מהבנות שם, אחיותינו, לצערנו, עוברות תקיפות מיניות חמורות ואונס. ברקע המכתב שכתבה אגם לחברותיה בשבי, לציון 100 ימים, והקריאה אותו אתמול בעצרת שפתחה 24 שעות של מחאה - ובו היא מדברת על האונס".

באשר לתגובות השליליות שהיא מקבלת על היותה עירומה במיצג, רון מסרה לנו: "לכל מי שמפריע עירום, לי יותר מפריע שהישראליות בשבי עירומות, מבוזות ועוברות בכל רגע טרור מיני ברוטאלי וסדיסטי. המטרה בעירום במנהרה הוא לזעזע וליצור מיידית קונטקסט והמחשה, שברקע המכתב שכתבה אגם לחברותיה לשבי לציון 100 ימים ארורים שם בגיהינום. אגם גולדשטיין אלמוג, בת 17, הוחזקה בשבי חמאס דאעש 51 יום, ואתמול הקריאה את המכתב הקשה, שכתבה לבנות שנשארו מאחור כשהיא שוחררה.

"המטרה בכל הפוסט שהעליתי היא להתכווץ. חובה להרגיש לא בנוח. אם הן מופקרות, עירומות, פצועות - וחלקן אף קטועות גפיים ועדיין עוברות טרור מיני, אני חייבת להתפשט ולשים את זה בפנים של האנשים, במיוחד של אלה שלא נוח להם עם זה ולא מבינים מה הקשר. יש קשר חזק מאוד. שנדע ימים של שקט. שצה״ל ירסק את החמאס וינצח. שכל החטופים יחזרו מיידית הביתה. אמן".