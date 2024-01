נינה סול פרצה לחיינו בתוכנית "רוקדים עם כוכבים", כשבמשך שתי עונות ברצף היא הגיעה הכי רחוק שיש - גם עם אלכס שטילוב, איתו ניצחה את העונה הקודמת, וגם עם לי בירן איתו הגיעה עד לגמר הגדול. בנוסף לנינה, גם בעלה, הרקדן סרגיי סטפנוב מוכר בזכות הופעותיו בתוכנית כשרקד לצד אסטלה. במשך 8 שנים השניים היו הפאוור קאפל של הריקודים סלוניים בישראל ואף הביאו יחד ילד לעולם, אך כעת הם מבשרים שזה נגמר.

"לאחרונה הרבה שואלים אותי למה אני לא מפרסמת סטוריז ופוסטים עם בעלי, או למה אני נוסעת לבד וכו'. הגיע הזמן להבהיר את הנושא הזה", כתבה נינה בפוסט כואב סאינטסגרם. "סרגיי ואני נפרדנו לפני כשנה. היינו זוג יפה ביחד ועכשיו נמשיך להיות יפים בנפרד. View this post on Instagram A post shared by Nina Sol (@ninasol.dance)



"בילינו יחד 8 שנים נפלאות, אהבנו, למדנו, התבגרנו יחד והפכנו למי שאנחנו היום בזכות זה. אני אסירת תודה לנצח לסרגיי על התקופה שלא תסולא בפז ביחד אבל עכשיו דרכינו מתפצלות. הצלחנו לשמור על זוגיות קרובה ואנחנו מגדלים ביחד את בננו הנפלא. תמיד היה ויישאר חיבור מיוחד בינינו, אבל עכשיו זה כבר לא יהיה במתכונת של בעל ואישה.



"לקח לנו קצת זמן להבין ולקבל את המציאות החדשה הזו ועכשיו אני מרגישה חזקה מספיק כדי לחלוק את המידע האישי הזה איתכם. אני רוצה לאחל לנו הצלחה בהמשך דרכנו ולשמור בינינו על יחסים חמים וידידותיים".

