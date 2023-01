אמש (שבת) ב"חדשות סוף השבוע" נחשפו גילויים חדשים בחקירות אייל גולן ופרשת "משחקי חברה", לפיהן שתיים מהמתלוננות בפרשה תיארו לראשונה כיצד נאנסו בידי אחד ממקורביו של גולן. לטענתן, הזמר לא רק שהה בחדר הסמוך, אלא הוא גם זה שדרש מהן "לפנק" את המכר. כעת, אחרי שתיקה ארוכה, גולן מגיב לראשונה.

"כמעט עשור שלם שתקתי אבל לא עוד", כתב גולן בעמוד האינסטגרם שלו, "לצערי אני לא יכול להרחיב בנושא מבחינה משפטית אבל אני רוצה להגיד לכם שאני המום למראות עיניי, לשקרים פעם אחר פעם, לשינוי גרסאות ובעיקר מרגיש שהגיעו מים עד נפש שפוגעים ועושים עוול גדול לי ולמשפחתי. אני רוצה לספר לכם שהיו לי מספר הזדמנויות לסגור את התיק כחלק מניסיונות סחיטה חוזרות של המתלוננות, אבל בחרתי להילחם על האמת שלי למרות המחיר הכבד שאני ומשפחתי משלמים כי אני מאמין באמת ויודע שהיא תצא לאור".



"אמש שודרה שוב כתבה מגמתית, שמייחסת לי האשמות שקריות", המשיך גולן. "לצערי, כל הניסיונות של הצוות המקצועי שלי לשוחח עם הכתבת ולאפשר לנו להגיב בצורה רצינית, נדחו בזלזול ואפילו את התגובה הכתובה שהועברה מטעמי, לא שידרו במלואה. אני מצרף לכם בסטורי את הריאיון שקיים היום עו"ד טל גבאי מטעמי, כדי לשפוך טיפה של אור ואמת על כל מה שמתרחש. חשוב להדגיש ולהזכיר, הבעתי בעבר התנצלות כנה מעומק ליבי בפני מי שנפגעו מגורמים בסביבתי ולקחתי אחריות על כך".

View this post on Instagram A post shared by חיים גריידינגר (@chaimgreidinger)



"אך בין זה לבין עלילות הכזב שנטענות כלפיי בגלל תביעה כספית שהולכת וקורסת אליה לא הסכמתי להיכנע, ארוכה הדרך - וזו הסיבה שדרשתי את העימותים כדי שסוף סוף האמת תצא לאור", הוסיף גולן. "בימים אלו של עשרת ימי התשובה אני מייחל ומקווה, שבמהרה נזכה לכך ש'אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף'. אני רוצה שוב להודות לכם על כל מה שאתם בשבילי, אין לכם מושג כמה האהבה שלכם נותנת לי כוח. שבוע טוב וגמר חתימה טובה".